Μετά τον Σερβετάλη, η Παπαθωμά παθαίνει... error: «Το παιδί ενός βιασμού είναι από το κάρμα της μητέρας»

Συνεχίζεται το σερί των... προβληματικών δηλώσεων στη σόουμπιζ μετά το παραλήρημα Σερβετάλη, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι αντί για άμβλωση είναι προτιμότερο μια γυναίκα να γεννήσει και ας πετάξει μετά το παιδί.

Σειρά πήρε η Θεοφανία Παπαθωμά που έδωσε μια άλλη διάσταση στον βιασμό μιας γυναίκας κάνοντας λόγο για... κάρμα.

Η ηθοποιός ρωτήθηκε για τις αμβλώσεις με φόντο τις δηλώσεις Αναδιώτη, με τις οποίες συμφώνησε. «Όταν η μαμά έχει στην κοιλίτσα της ένα μωράκι, έναν ζωντανό οργανισμό και κάνεις τον πρώτο υπέρηχο στους δύο μήνες, το πρώτο πράγμα που ακούς είναι η καρδούλα του. Το πιάνουν, το κομματιάζουν και το βγάζουν, είναι δηλαδή ένας καθαρός φόνος. Η αυτοδιάθεση της γυναίκας και όλα τα σχετικά πρέπει να συζητηθούν» ξεκίνησε να λέει.

Ερωτώμενη για τη δήλωση Σερβετάλη και αν συμφωνεί με αυτές είπε: «Σας ρωτώ, εάν το γεννήσεις το παιδί και έχει σύνδρομο Down θα το σκοτώσεις; Δεν το σκοτώνεις, άρα στην κοιλιά μέσα πώς το σκοτώνεις; Ο καθένας λειτουργεί κατά συνείδηση ανάλογα με το τι του επιτρέπει η συνείδησή του να κάνεις, αυτό δεν μπορείς να το κρίνεις».

Για το αν μια γυναίκα θα έπρεπε να κρατήσει το παιδί ενός βιασμού είπε: «Υπάρχει η άποψη ότι τα μωρά έρχονται σε μία μαμά που τη διαλέγουν από το κάρμα της. Οπότε ακόμα και το παιδί ενός βιασμού είναι από το κάρμα του ανθρώπου που το κυοφορεί. Εκεί, ο καθένας ό,τι τον φωτίσει ο Θεός».

