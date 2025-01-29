«Παράνοια». Αυτή τη λέξη επέλεξε η Εριέττα Κούρκουλου για να σχολιάσει τις απόψεις που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες -κυρίως από άνδρες- για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Το ζήτημα επανέφερε στη δημόσια σφαίρα ο Νίκος Αναδιώτης, από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος στην προσπάθειά του να φανεί υπέρμαχος της προστασίας της αγέννητης ζωής, ως λύση -όπως είπε- για το δημογραφικό.

Τη σκυτάλη πήρε ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης, ο οποίος έκανε λόγο για δολοφονία, ενώ έδωσε και δύο λύσεις για τις γυναίκες που σκέφτονται τη διακοπή κύησης. Τα λόγια του ήταν τα εξής: «Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος να το κυοφορήσει και ύστερα ας το πετάξει, ας το δώσει σε ορφανοτροφείο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά».

Μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και άλλων ανθρώπων της σόου μπιζ επί του ζητήματος θέλησε να μιλήσει και η Εριέττα Κούρκουλου. Μέσω μιας μακροσελούς ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Εριέττα Κούρκουλου παρέθεσε και την προσωπική της εμπειρία με τη διακοπή της κύησης, όταν εκείνη ήταν 15 ετών κι έμεινε έγκυος με την πρώτη της σχέση.

Εμμέσως πλην σαφώς, η Εριέττα Κούρκουλου είπε το αυτονόητο. Κανένας δεν έχει δικαίωμα πάνω στο σώμα μιας γυναίκας, παρά μόνον εκείνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου:

«Έχω μιλήσει πολλές φορές για τα δυο μου αγόρια και το πόσο πολύ τα ήθελα και πάλεψα για να τα αποκτήσω. Για πρώτη φορά στο βιβλίο μου όμως, μοιράστηκα και μια διαφορετική ιστορία – Αυτή ενός κοριτσιού 15 χρονών που έμεινε έγκυος με την πρώτη της σχέση και αποφάσισε να κάνει έκτρωση.

Ίσως κάποιος να φαντάζεται ότι η σημερινή Εριέττα θα κατέκρινε αυτό το κορίτσι. Ότι μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, θα «εκτιμούσε περισσότερο» την κύηση που κάποτε διέκοψε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Και όμως η σημερινή Εριέττα – η μαμά δύο παιδιών Εριέττα, κατανοεί περισσότερο από ποτέ την ανάγκη του να υπάρχει για κάθε κορίτσι – κάθε γυναίκα το δικαίωμα της διακοπής μιας κύησης.

Έχοντας το βιοποριστικό μου ζήτημα λυμένο, άπειρη υποστήριξη όποτε την χρειάζομαι και έναν σύζυγο που με στηρίζει σε όλα, υπάρχουν ακόμα ημέρες που δεν αντεπεξέρχομαι όπως πρέπει στις υποχρεώσεις μου ως μητέρα. Το να γίνεις γονιός είναι εύκολο (για κάποιους) – το να γίνεις ΚΑΛΟΣ γονέας, καθόλου!

Η γονεϊκότητα πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή και όχι κάτι που απλά προέκυψε, πόσο μάλλον κάτι που μας επέβαλε ο οποιοσδήποτε πολιτικός ή νομοθέτης!

Το καλύτερο δε της παράνοιας που βιώνουμε σήμερα, είναι ότι εκφράζουν την άποψή τους πάνω στο θέμα άτομα που δεν έχουν καν μήτρα. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα του ψυχικού κόσμου ενός ανθρώπου και προτείνουν ως προφανή λύση την «υιοθεσία», αγνοώντας πλήρως τις επιπτώσεις της εγκατάλειψης και της ιδρυματοποίησης ενός παιδιού οι οποίες είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένες.

#mybodymychoice λοιπόν και καμία ανοχή σε κανέναν που νομίζει ότι έχει δικαίωμα πάνω στο δικό μας σώμα!».

Πηγή: skai.gr

