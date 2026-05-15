Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον Τελικό

Ο Τελικός αρχίζει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διαγωνισμός της Eurovision 2026, με την Ελλάδα και τη Κύπρο να ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον αυριανό Mεγάλο Τελικό, διεκδικώντας μια θέση στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ακύλας με το τραγούδι «Ferto» και η Κύπρος με την Aντιγόνη και το «Jalla», θα ανέβουν στη σκηνή της Βιέννης έτοιμοι να εντυπωσιάσουν το κοινό και τις επιτροπές.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό, με τον Ακύλα να κάνει την εμφάνισή του από την 6η θέση, ενώ η Κύπρος από την 21η. Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς θα ανοίξει η Δανία. Η Αυστραλία, που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, θα διαγωνιστεί από την 8η θέση, ενώ η Φινλανδία θα παρουσιάσει τη συμμετοχή της από τη 17η θέση.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό της Eurovision 2026:

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
  2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
  3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
  4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»
  5. Αλβανία: Alis, «Nân»
  6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
  7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
  9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
  10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»
  11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
  12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»
  13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
  15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
  16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
  18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
  20. Σουηδία: FELICIA, «My System»
  21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
  25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Ο Τελικός αρχίζει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.

