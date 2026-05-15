Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον Τελικό

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διαγωνισμός της Eurovision 2026, με την Ελλάδα και τη Κύπρο να ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον αυριανό Mεγάλο Τελικό, διεκδικώντας μια θέση στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ακύλας με το τραγούδι «Ferto» και η Κύπρος με την Aντιγόνη και το «Jalla», θα ανέβουν στη σκηνή της Βιέννης έτοιμοι να εντυπωσιάσουν το κοινό και τις επιτροπές.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό, με τον Ακύλα να κάνει την εμφάνισή του από την 6η θέση, ενώ η Κύπρος από την 21η. Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς θα ανοίξει η Δανία. Η Αυστραλία, που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, θα διαγωνιστεί από την 8η θέση, ενώ η Φινλανδία θα παρουσιάσει τη συμμετοχή της από τη 17η θέση.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό της Eurovision 2026:

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem» Γερμανία: Sarah Engels, «Fire» Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle» Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice» Αλβανία: Alis, «Nân» Ελλάδα: Akylas, «Ferto» Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym» Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse» Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene» Μάλτα: AIDAN, «Bella» Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS» Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga» Κροατία: LELEK, «Andromeda» Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei» Γαλλία: Monroe, «Regarde !» Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!» Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» Πολωνία: ALICJA, «Pray» Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más» Σουηδία: FELICIA, «My System» Κύπρος: Antigoni, «JALLA» Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì» Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA» Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me» Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Ο Τελικός αρχίζει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.

Πηγή: skai.gr

