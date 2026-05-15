Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αποχαιρετά τα Επτάνησα με ρεπορτάζ, μεταξύ άλλων, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, αλλά και με υπέροχη βαρκάδα στη Ζάκυνθο. Από το studio, συντονίζει o Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στα Λεγατάτα Ληξουρίου, το αγκυροβόλιο έχει μετατραπεί σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους της περιοχής. Η απόφαση του Δήμου να προχωρήσει σε ενοικίαση του χώρου σε ιδιώτη έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες να κάνουν λόγο για «ξεριζωμό» και σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, η αντιπολίτευση και τοπικοί φορείς κατηγορούν τη δημοτική αρχή για αδιαφανείς διαδικασίες και προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, ενώ οι αλιείς επιμένουν ότι το αγκυροβόλιο πρέπει να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του για την ελεύθερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των ερασιτεχνών αλιέων.

Η Ζάκυνθος εξακολουθεί να κερδίζει το παγκόσμιο ενδιαφέρον με τις εντυπωσιακές Γαλάζιες Σπηλιές να πρωταγωνιστούν σε κάθε ταξιδιωτική λίστα. Τα σμαραγδένια νερά, που αντανακλούν το φως δημιουργώντας ένα σχεδόν εξωπραγματικό σκηνικό, προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Η Άσος Κεφαλονιάς, ένας από τους πιο γραφικούς και δημοφιλείς προορισμούς του νησιού, βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής όταν ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» έπληξε την περιοχή. Οι έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και επιχειρήσεις, μετατρέποντας το ειδυλλιακό τοπίο σε σκηνικό καταστροφής. Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης, οι συνέπειες του φαινομένου παραμένουν εμφανείς.

Πηγή: skai.gr

