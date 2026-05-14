Η Eurovision 2026 συνεχίζεται απόψε στη Βιέννη, με τον Β’ Ημιτελικό να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φίλων του διαγωνισμού. Μετά την πρόκριση του Ακύλα με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό, η προσοχή στρέφεται πλέον στην Κύπρο, η οποία διεκδικεί το δικό της εισιτήριο για το βράδυ του Σαββάτου.

Η Αντιγόνη ανεβαίνει στη σκηνή του Wiener Stadthalle με το «Jalla», ένα τραγούδι που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις. Η κυπριακή αποστολή έχει στήσει μια εμφάνιση με ρυθμό, θεατρική ένταση και εντυπωσιακή εικόνα, με στόχο να κλέψει τις εντυπώσεις ανάμεσα στις 18 χώρες που διαγωνίζονται απόψε.

Στον Β’ Ημιτελικό συμμετέχουν η Βουλγαρία, το Αζερμπαϊτζάν, η Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία, η Γαλλία, η Αρμενία, η Ελβετία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Λετονία, η Δανία, η Αυστραλία, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αλβανία, η Μάλτα και η Νορβηγία. Από αυτές, μόνο δέκα θα συνεχίσουν στον μεγάλο τελικό.

Στις πρόβες, η κυπριακή συμμετοχή απέσπασε χειροκροτήματα και θετικά σχόλια για την εικόνα της, αν και καταγράφηκαν και ορισμένες φωνητικές αστοχίες. Τα στοιχήματα παραμένουν σχετικά αισιόδοξα για την Κύπρο, με τις αποδόσεις να τη φέρνουν γύρω στη 12η με 13η θέση συνολικά, ενώ οι προβλέψεις για τον Β’ Ημιτελικό αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκρισης. Η αποψινή εμφάνιση, ωστόσο, θα είναι εκείνη που θα κρίνει αν το «Jalla» θα καταφέρει να κερδίσει το κοινό και να οδηγήσει την Κύπρο στον τελικό.

Ήδη από τον Α’ Ημιτελικό έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους η Ελλάδα, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Εκτός τελικού έμειναν η Πορτογαλία, ο Άγιος Μαρίνος, η Γεωργία, η Εσθονία και το Μαυροβούνιο.

Απόψε, λοιπόν, όλα τα βλέμματα στρέφονται ξανά στη Βιέννη, με την Κύπρο να ποντάρει στην ενέργεια της Αντιγόνης, στο σκηνικό στήσιμο του «Jalla» και σε μια εμφάνιση που θέλει να μείνει στη μνήμη του κοινού.

Πηγή: skai.gr

