Eurovision 2026: Ο Ακύλας έτοιμος να «κάψει» τη σκηνή του Α’ Ημιτελικού – Ακούστε τα τραγούδια

Η μεγάλη βραδιά έφτασε. Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision πραγματοποιείται απόψε στη Βιέννη και, όπως κάθε χρόνο, η Ευρώπη ετοιμάζεται για ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα γεμάτο υπερβολή, δράμα, παράξενες εμφανίσεις και τραγούδια που είτε θα ξεχαστούν αύριο είτε θα κολλήσουν στο μυαλό μας μέχρι το καλοκαίρι.

Η φετινή διοργάνωση διεξάγεται μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς αρκετές χώρες επέλεξαν να αποσυρθούν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και των αντιδράσεων γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα. Τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2026, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, του οποίου ο τελικός θα λάβει χώρα το Σάββατο, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Αυτό το παιδί με έχει συγκινήσει και εξεπλήξει απίστευτα! Πριν το Φέρτο ήξερα τον Ακύλα αρχικά από το τικτοκ με τα κοβεράκια του, μετά από το Ατελιέ με τον Papazo! Είναι ο πιο δυνατός μας και νικητής υπό πολλές έννοιες ήδη! ΦΕΡΤΟΟΟ ΜΑΣ ΑΚΥΛΑ! COULDN'T BE MORE PROUD OF HIM! ❤️‍🔥😻 https://t.co/Q3A8hhhjx5 — K O S T A S / M A Y H E M👹 (@KostasKont27) May 11, 2026

Η Ελλάδα ρίχνει φέτος στη μάχη τον Ακύλα με το «Ferto» και ήδη τα social media έχουν πάρει φωτιά με την εκρηκτική σκηνική του παρουσία. Θα καταφέρει να ξεχωρίσει ανάμεσα στα φαβορί και τα αλλόκοτα acts της βραδιάς; Πριν ξεκινήσει ο Α’ Ημιτελικός, δείτε τι θα ακούσουμε απόψε στη σκηνή της Eurovision.

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Πατριωτικό πανηγύρι σε rave έκδοση, με βαλκανική τρέλα, ποδοσφαιρικό παλμό και μια διάθεση «όλοι πάνω στα τραπέζια». Χαοτικό, αλλά διασκεδαστικό.

Σουηδία: Felicia – My System

Η Σουηδία ξαναχτυπά με ποπ…ακριβείας εργοστασίου. Ψυχρό electro-pop και ένα τραγούδι που μοιάζει να σχεδιάστηκε σε meeting πολυεθνικής. Η Felicia καλή, αλλά δεν τρελαθήκαμε…

Κροατία: Lelek – Andromeda

Βαλκανικό μυστικιστικό έπος με έθνικ ατμόσφαιρα, πολεμικά φωνητικά και styling που φλερτάρει με σειρά εποχής. Οι Lelek τραγουδούν σαν να καλούν αρχαία πνεύματα πάνω από φωτιά στο δάσος.

Ελλάδα: Ακύλας – Ferto

Πολλοί λένε ότι φέτος θα το «σηκώσουμε» με τον Ακύλα. Το «Ferto» κολλάει επικίνδυνα στο μυαλό και η σκηνική του ενέργεια είναι καταπληκτική. Μένει να το δούμε στην πράξη…

Πορτογαλία: Bandidos do Cante – Rosa

Παραδοσιακή πολυφωνία, σχεδόν εκκλησιαστική ατμόσφαιρα και πέντε τύποι που σε γητεύουν.

Γεωργία: Bzikebi – On Replay

Ποπ βαλκανικής υπερβολής, με γηπεδικό vibe, αλλόκοτα κοστούμια και σκηνική παρουσία που μοιάζει να στήθηκε τελευταία στιγμή με ό,τι υπήρχε διαθέσιμο στην αποθήκη.

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Ο Pete τραγουδά σαν λαϊκός σταρ, ενώ η Linda εμφανίζεται με βιολί και ενέργεια αποκάλυψης. Οι επιτροπές θα το λατρέψουν. Οι υπόλοιποι είτε θα συγκινηθούν είτε θα γελάσουν.

Μαυροβούνιο: Tamara Živković – Nova Zora

Η Tamara τραγουδά σαν να ετοιμάζεται να εκδικηθεί ολόκληρο χωριό, ενώ το βίντεο κλιπ μοιάζει να γυρίστηκε ανάμεσα σε φούρνο, πλυντήριο και οικογενειακή τραγωδία.

Εσθονία: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

Οι Vanilla Ninja επιστρέφουν με pop-rock βγαλμένο από τα early 2000s και styling που θυμίζει περιοδικό εφηβικής μόδας. Το τραγούδι ακούγεται σαν soundtrack για διαφήμιση σαμπουάν, αλλά με τόση αυτοπεποίθηση που σχεδόν σε πείθει ότι είναι iconic.

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Η σκηνική παρουσία θα διχάσει όσο λίγες φέτος και μάλλον το κοινό θα είναι πιο εκρηκτικό από το ίδιο το τραγούδι.

Βέλγιο: Essyla – Dancing on the Ice

Η Essyla κινείται ανάμεσα σε σκοτεινή alternative pop αισθητική και βαλκανικές φωνητικές εξάρσεις, ενώ το τραγούδι μοιάζει να μην αποφασίζει αν θέλει να γίνει μελαγχολικό club κομμάτι ή δραματικό ραδιοφωνικό σουξέ.

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Drag αισθητική, latin-pop επιρροές και ένα κομμάτι που ζητά συνεχώς «κι άλλο». Pride parade σε Eurovision μορφή.

Σαν Μαρίνο: Senhit – Superstar

Το Σαν Μαρίνο συνεχίζει το αγαπημένο του παιχνίδι με τις «μυστηριώδεις» guest εμφανίσεις. Η Senhit επιστρέφει με ντίσκο διάθεση και φουλ Eurovision υπερβολή, ενώ οι φήμες γύρω από πιθανή συμμετοχή του Boy George έχουν μετατρέψει τη φετινή συμμετοχή σε τηλεοπτικό θρίλερ πριν καν ανέβει στη σκηνή.

Πολωνία: Alicja – Pray

Η Πολωνία μένει πιστή στη συνταγή της μεγάλης δραματικής μπαλάντας, με την Alicja να ξεκινά χαμηλόφωνα και να κορυφώνει σταδιακά την ένταση μέχρι το απόλυτο φωνητικό ξέσπασμα. Πολύ συναίσθημα, πολλές κορώνες και μια εμφάνιση φτιαγμένη για όσους λατρεύουν τις δυνατές ερμηνείες της Eurovision.

Σερβία: Lavina – Kraj Mene

Σκοτεινό goth-metal με φωτιές, βαριές κιθάρες και θεατρική υπερβολή, σε μια συμμετοχή που μοιάζει βγαλμένη από fantasy horror ταινία. Η Σερβία ποντάρει στο απόλυτο χάος της σκηνής, με ένταση, δράμα και έναν τραγουδιστή που δείχνει έτοιμος να καταρρεύσει συναισθηματικά μπροστά στο κοινό.

Αυστρία: Cosmó – Tanzschein

Σκοτεινή ηλεκτρονική pop με industrial επιρροές και techno ρυθμό που θυμίζει ξημερώματα σε underground club του Βερολίνου. Ο Cosmó παραδίδει μια αλλόκοτη σκηνική εμπειρία γεμάτη rave αισθητική, ένταση και art-pop ύφος, σε μια συμμετοχή που περισσότερο βιώνεται παρά απλώς ακούγεται.

Γαλλία: Monroe – Regarde!

Η Γαλλία παίζει ξανά το χαρτί της κινηματογραφικής υπερβολής και, δυστυχώς για τους υπόλοιπους, το κάνει καλά. Οπερετικά φωνητικά, δραματικά έγχορδα και αέρας παλιού παριζιάνικου σινεμά. Η Monroe τραγουδά σαν να πρωταγωνιστεί στο φινάλε τραγωδίας μέσα στην Όπερα του Παρισιού.

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Η Γερμανία στέλνει ένα τραγούδι που μοιάζει να ξέμεινε από το 2011. Power-pop με Christina Aguilera vibes, κορσέδες, φωτιές και ρεφρέν που επαναλαμβάνει τη λέξη «fire» περισσότερες φορές απ’ όσες αντέχει ανθρώπινος εγκέφαλος.

Ηνωμένο Βασίλειο: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei

Απόλυτο tech-pop χάος από έναν μουσικό εφευρέτη που μοιάζει να μπήκε στη Eurovision κατά λάθος μετά από πείραμα σε γκαράζ.

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Η Ιταλία ποντάρει στη γοητεία της ώριμης ντίσκο νοσταλγίας. Ο Sal Da Vinci φέρνει ιταλικό συναίσθημα, wedding-party ατμόσφαιρα και ρεφρέν που «κολλάει» ύπουλα. Από αυτά τα τραγούδια που γελάς στην αρχή και μετά τα τραγουδάς.

Πηγή: skai.gr

