Emmy 2023: Οι υποψηφιότητες των φετινών βραβείων - Ξεχωρίζουν «Last of Us» και «Succession»

Η 75η τελετή των Primetime Emmys θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου

Η 75η τελετή των Primetime Emmys θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου και ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες. Τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκεντρώνει το «Succesion» με 27 και ακολουθεί το εξίσου υπέροχο «The Last of Us». Το «Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story» διεκδικεί κι αυτό τα δικά του βραβεία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το ντοκιμαντέρ «Still» του Michael J. Fox, έχει 7 υποψηφιότητες για Emmy.

Οι υποψηφιότητες

Δραματική Σειρά

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellojackets

Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Ms. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Μίνι Σειρά

Beef

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is In Trouble

Obi-Wan Kenobi

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Τζεφ Μπρίτζες (The Old Man)

Μπράιν Κοξ (Succession)

Κίραν Κάλκιν (Succession)

Μπομπ Οντενκερκ (Better Call Saul)

Πέδρο Πασκάλ (The Last of Us)

Τζέρεμι Στρονγκ (Succession)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Σάρον Χόργκαν (Bad Sisters)

Μέλανι Λίνσκι (Yellowjackets)

Ελίζαμπεθ Μος (The Handsmaid’s Tale)

Μπέλα Ράμσεϊ (The Last of Us)

Κέρι Ράσελ (The Diplomat)

Σάρα Σουκ (Succession)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Τζέισον Σέγκελ (Shrinking)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Τάρον Εγκερτον (Black Bird)

Κουμάιλ Ναντζιάνι (Welcome to Chippendales)

Εβαν Πίτερς (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Ντάνιελ Ράντκλιφ (Weird: The Al Yankovic Story)

Μάικλ Σάνον (George & Tammy)

Στίβεν Γιούν (Beef)

A’ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Λίζι Κάπλαν (Fleishman Is In Trouble)

Τζέσικα Τσαστέιν (George & Tammy)

Ντόμινικ Φίσμπακ (Swarm)

Κάθριν Χαν (Tiny Beautiful Things)

Ράιλι Κιου (Daisy Jones & the Six)

Αλι Γουόνγκ (Beef)

B’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία

Άντονι Κάριγκαν (Barry)

Φιλ Ντανστερ (Ted Lasso)

Μπρεντ Γκόλντστιν (Ted Lasso)

Τζέιμς Μάρσντεν (Jury Duty)

Εμπον Μος-Μπάχραχ (The Bear)

Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς (Abbot Elementary)

Χένρι Γουίνκλερ (Barry)

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία

Άλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Ms. Marvel)

Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Τζανέλ Τζέιμς (Abbott Elementary)

Σέριλ Λι Ραλφ (Abbott Elementary)

Τζούνο Τεμπλ (Ted Lasso)

Χάνα Γουάντινγκχαμ (Ted Lasso)

Τζέσικα Γουίλιαμς (Shrinking)

B’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα

Φ. Μάρεϊ Εϊμπραχαμ (The White Lotus)

Νίκολας Μπράουν (Succession)

Μάικλ Ιμπεριόλι (The White Lotus)

Τέο Τζέιμς (The White Lotus)

Μάθιου ΜακΦέιντεν (Succession)

Αλαν Ρακ (Succession)

Γουίλ Σαρπ (The White Lotus)

Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (Succession)

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα

Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (The Crown)

Μέγκαν Φάχι (The White Lotus)

Σάμπρίνα Ιμπατσιατόρε (The White Lotus)

Ομπρεϊ Πλαζα (The White Lotus)

Ρέα Σίχορν (Better Call Saul)

Τζ. Σμιθ-Κάμερον (Succession)

Σιμόνα Ταμπάσκο (The White Lotus)

Variety Talk

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart

Reality Competition

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Καλύτερο Καστ – Κωμωδία

Abbot Elementary

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Καλύτερο Καστ - Δράμα

Bad Sisters

The Crown

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Καλύτερο Καστ – Μίνι Σειρά

Beef

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is In Trouble

Weird: The Al Yankovic Story

