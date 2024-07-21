Έλενα Ασημακοπούλου: Ερωτευμένη ξανά με γνωστό μπασκετμπολίστα;

Από το καλοκαίρι του 2022 που ανακοίνωσε επίσημα τον χωρισμό της από τον Bruno Cirillo μετά από 12 χρόνια κοινής ζωής και την απόκτηση ενός παιδιού, της κόρης τους Μαρίας-Ροζάρια, η Έλενα Ασημακοπούλου πήρε τον χρόνο της και πλέον δύο χρόνια μετά κοιτάει μπροστά και όπως ακούγεται είναι και πάλι ερωτευμένη.

Η απόφαση του διαζυγίου της μετράει πολύ περισσότερο από τη γνωστοποίησή της και το είχε αποκαλύψει η ίδια όταν μίλησε πρώτη φορά για τον χωρισμό της στην εκπομπή Happy Day τότε δηλώνοντας πως με τον σύζυγό της είχαν χωρίσει από τον Οκτώβριο του 2021 και απλά δεν το είχαν ανακοινώσει δημόσια.

