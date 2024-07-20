Μαρία Αντωνά: Με ρομαντική διάθεση –γιατί άραγε- φιλοσοφεί στο αυτοκίνητο

Είναι αυτό που μας πιάνει όταν ο έρωτας μας χτυπάει την πόρτα και όλα τα βλέπουμε με άλλο μάτι. Κάτι τέτοιο νομίζουμε –κι εμείς και οι followers της- ότι ζει η Μαρία Αντωνά.

Romance mood και δεν το κρύβει. Ανέβασε μάλιστα κι ένα βίντεο όπου εμφανίζεται στα καλύτερά της με ένα κατακόκκινο στράπλες φόρεμα και σούπερ make up (Λεάννα Μάρκογλου φανταζόμαστε) όπου οδηγώντας απευθύνεται στους ακολούθους της και κοιτώντας τον ήλιο που αρχίζει να δύει λέει:

«Νομίζω αν με ρωτούσαν ποια είναι η αγαπημένη μου ώρα μέσα στην ημέρα θα επέλεγα αυτή. Και ξέρετε γιατί; Γιατί είναι λίγο πριν πέσει ο ήλιος κι όλα γίνονται λίγο πιο ρομαντικά, λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο γλυκά κάτι το οποίο λείπει από τις εποχές μας. Από την εποχή μας.

Κι αν με ρωτάς παραμένω ρομαντική. Δεν ξέρω αυτό ήθελα να σας πω. Και είναι ωραίο έτσι να σκέφτεσαι, αυτά τα ωραία που εκεί έξω και σε περιμένουν κι αυτές οι στιγμές που είναι για να ζήσεις.

Και το πιο σημαντικό… Τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα είναι αυτά που δεν έχουμε δει ακόμα»

Χμμμ Δικαίως νομίζουμε της σχολίασε η Έλενα Γκρέκου: «Πόσο σου πηγαίνει εσένα ο έρωτας φίλη μου»

