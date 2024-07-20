Χρηστίδου-Σταματόπουλος: Τα φιλαράκια στα Φιλαράκια!

Ίσως και να το χαίρονται περισσότερο και από τους έφηβους γιους της Σίσσυς Χρηστίδου που βρίσκονται μαζί τους στο Los Angeles. Σίγουρα πάντως ο Παύλος Σταματόπουλος και η κουμπάρα του Σίσσυ σε αυτό το ταξίδι έχουν βγάλει από μέσα τους το παιδί που κρύβουν και δείχνουν να έχουν ξετρελαθεί με τα μέρη που επισκέπτονται.

Η πρώτη τους στάση μετά το Αστεροσκοπείο Griffith (landmark του L.A. με θέα τους λόφους του Hollywood και όλης της πόλης) ήταν τα κινηματογραφικά στούντιο. Εκεί στο απίστευτο tour που έκαναν πέρασαν με ιδικό τρενάκι από διάφορα σκηνικά και είδαν από κοντά εντυπωσιακά εφέ που κόβουν την ανάσα.

