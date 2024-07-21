Απόστολος Γκλέτσος: «Ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο δεν θα έκανα κι άλλον γάμο»

Aπό τους μεγαλύτερους καρδιοκατακτητές της showbiz, ο Απόστολος Γκλέτσος δεν πρωταγωνιστούσε μόνο σε σίριαλ και θέατρα, αλλά και στις καρδιές πολλών διάσημων γυναικών της εποχής. Ο ηθοποιός και πολιτικός στην πιο ώριμη στιγμή της ζωής του, σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της σειράς «Η γη της ελιάς», μίλησε στο «Λοιπόν» και στον Παναγιώτη Βαζαίο για όλους και για όλα.

-Ήταν καρμικό για εσάς να ασχοληθείτε με την υποκριτική;

«Διάφορες καραμπόλες που συνέβησαν στη ζωή μου με έκαναν να γίνω ηθοποιός - πραγματικά από καραμπόλες ασχολήθηκα με την υποκριτική, αλλά μετά αγάπησα πολύ αυτό το επάγγελμα. Κάποια πράγματα που πέρασα, με έστρεψαν προς τα εκεί. Συνέβησαν πολλά, αλλά να σου πω κάτι; Μέσα στα χρόνια της σχεδόν 35τιας που είμαι στο χώρο, κάπου ξεχνάς πράγματα και όλα είναι συγκεχυμένα.

Τη δουλειά του ηθοποιού την ερωτεύτηκα -αν δεν συμβεί αυτό, δεν μένεις. Ή ερωτεύεσαι την υποκριτική και δεν μπορείς χωρίς αυτή ή φεύγεις γιατί είναι πολύ σκληρά τα πράγματα, θέλει γερό στομάχι αν σκεφτείς μόνο το γεγονός πως κάθε 6 μήνες είσαι άνεργος».

-Είναι αλήθεια ότι δεν πήγατε στην Επίδαυρο επειδή επιλέξατε να κάνετε τηλεόραση;

«Μιλάς για το ξεκίνημά μου τώρα. Μετάνιωσα για κάποια πράγματα που μου πρότειναν και δεν τα έκανα στο θέατρο. Είπα όχι ξεκάθαρα για τα χρήματα. Δεν πήγα στην Επίδαυρο και πήγα να κάνω σίριαλ, γιατί είχα ανάγκη τα χρήματα τότε!»

-Από τη δουλειά αυτή καταφέρατε να κάνετε περιουσία;

«Το σύστημα λειτουργεί έτσι που δεν σ’ αφήνει να γίνει πλούσιος. Απλά έχεις μια κανονική ζωή. Για να καταλάβεις, είσαι λίγο καλύτερα από ό,τι είναι ένας καθηγητής στο Λύκειο. Παίρνεις χρήματα από την τηλεόραση, αλλά το κράτος σου κρατάει αμέσως το 50%.

Επίσης όταν είσαι γνωστός και κάθεσαι κάπου να φας και έρχεται ο λογαριασμός, όταν θα φύγεις, θα πρέπει να αφήσεις ένα καλό πουρμπουάρ. Δεν μπορώ να αφήσω ένα 10% όπως θα έκανε ο καθένας. Αλλιώς θα με πουν τσιγγούνη και ξεφτιλισμένο».

-Με όλα αυτά που κάνετε ταυτόχρονα, βρίσκετε χρόνο για την προσωπική σας ζωή;

«Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έλλειμα προσωπικού χρόνου, γιατί ασχολούμαι και με την πολιτική, την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει μια μοναχικότητα που την επιβάλλεις στον εαυτό σου λόγω της δουλειάς μας. Γι’ αυτό στον χώρο μας θα δεις ανθρώπους που είναι ζευγάρια και παντρεμένοι μια ζωή, όπως ο Νικήτας Τσακίρογλου και η Χρυσούλα Διαβάτη ή ο Μπέζος με την Τσαλίκη ή αλλιώς θα δεις ανθρώπους που είναι μόνοι τους».

-Εσείς ωστόσο είχατε δυνατές σχέσεις στη ζωή σας…

«Ε καλά ναι. Δεν εννοώ ότι πορεύεσαι σε όλη τη ζωή σου μοναχικά».

-Αυτό το διάστημα υπάρχει κάποιος έρωτας στη ζωής σας;

«Έρωτας με την έννοια της συγκατοίκησης όχι. Υπάρχει μια σχέση εξ αποστάσεως για εκτόνωση. Πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί αλλιώς θα τρελαθείς».

-Ένας ακόμη γάμος υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας;

«Ούτε δεμένος, ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο δεν θα έκανα κι άλλον γάμο. Δεν υπάρχει λόγος».

