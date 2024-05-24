«Ο Μονομάχος»: Μονομαχία με... άρωμα Γαλλίας - Δείτε το τρέιλερ

«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Η Μαριάννα Παυλίδη είναι η μόνη ενεργή Μονομάχος που απέμεινε από την τελική αναμέτρηση με τον προκάτοχο της. Σήμερα, παίρνει θέση δίπλα στον Χρήστο Φερεντίνο και εξομολογείται ότι ζει στην Γαλλία και δήλωσε συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων εξαιτίας ενός φίλου της που βρίσκεται ανάμεσα στους 100 αντιπάλους της. Εκείνη, κάνει ένα συναρπαστικό παιχνίδι και καταφέρνει να μείνει μόνη εναντίον ενός! Ποια θα είναι η έκβαση;

Επόμενος τυχερός που καλείται να μπει στην αρένα του Μονομάχου είναι ο Στάθης Αγγέλου από τη θέση 42. Είναι ηλεκτρολόγος, έρχεται από τη Χαλκίδα και είναι αποφασισμένος να δώσει τη δική του μάχη, με στόχο τις 100.000 ευρώ!

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το τρέιλερ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

