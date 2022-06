Μια Γαλλίδα στον πλανήτη Αράκις: Η Λεά Σεϊντού ανακοινώθηκε για το σίκουελ του Dune

Η Σεϊντού θα υποδυθεί τη Λαίδη Μάργκοτ για το δεύτερο Dune του Ντενί Βιλνέβ δίπλα στους Τιμοτέ Σαλαμέ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Ζεντάγια και Τζος Μπρόλιν

Μια Γαλλίδα «προσγειώνεται» στον πλανήτη Αράκις… Ο λόγος για τη Λεά Σεϊντού η οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στη διανομή του σίκουελ του Dune.

Η Σεϊντού θα υποδυθεί τη Λαίδη Μάργκοτ για το δεύτερο Dune του Ντενί Βιλνέβ δίπλα στους Τιμοτέ Σαλαμέ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Ζεντάγια, Χαβιέ Μπαρδέμ και Τζος Μπρόλιν.



Φλόρενς Πιου, Όστιν Μπάτλερ (διακρίνεται για την ερμηνεία του ως Έλβις) και ο εμβληματικός Κρίστοφερ Γουόκεν, ανακοινώθηκαν επίσης πρόσφατα από τo στούντιο της Warner Bros.



Με την προσθήκη της 36χρονης Σεϊντού τα βασικά κομμάτια του "παζλ" για το δεύτερο Dune έχουν συμπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. H Σεϊντού πιο πρόσφατα έχει παίξει στην ταινία ΕΦ Crimes of the Future του Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ (γυρίστηκε στην Ελλάδα), καθώς και στο Love’s One Fine Morning της Μία Χάνσεν.

Η παραγωγή της ταινίας, που βασίζεται στα βιβλία ΕΦ του Φρανκ Χέρμπερτ, αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, με την ταινία να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Οκτωβρίου 2023.



