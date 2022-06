Σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα σε θαυμαστές να παίξουν μουσική μαζί με τους Metallica 10:35, 22.06.2022 facebook

Οι θαυμαστές που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα μάθουν πώς να παίζουν τις επιτυχίες του συγκροτήματος «Enter Sandman», «Nothing Else Matters», «One», «Fade to Black», «Master of Puppets» κ.ά.