Drake: Του πέταξαν κινητό σε συναυλία – Άλλο ένα «θύμα» μετά τη Bebe Rexha, την Pink και τον Lil Nas X (video)

Ο Drake είναι ο τελευταίος διάσημος που έπεσε θύμα «ιπτάμενων αντικειμένων» σε συναυλία του. Σε συναυλία στο Σικάγο, στο πλαίσιο της περιοδείας «It’s All A Blur Tour», ο Drake ήταν στη σκηνή, όταν κάποιος από το κοινό αποφάσισε να του πετάξει ένα κινητό τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χτύπησε τον ράπερ στο χέρι, ο οποίος γύρισε και το κοίταξε, αλλά δεν σταμάτησε να τραγουδά.

Το τελευταίο διάστημα σε πολλές συναυλίες καλλιτεχνών εκτοξεύονται αντικείμενα προς τη σκηνή ή συμβαίνουν απρόοπτα. Η Kalsea Ballerini ήταν επί σκηνής στο Αϊντάχο την προηγούμενη εβδομάδα, όταν κάποιος πέταξε ένα βραχιόλι που τη χτύπησε στο πρόσωπο.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5