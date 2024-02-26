My Style Rocks: Μαθήματα Φυσικής, Ιστορίας στην πασαρέλα - Δείτε το trailer

Οι μέρες χωρίς αποστολή δείχνουν μέχρι στιγμής να μη δυσκολεύουν τις διαγωνιζόμενες στο My Style Rocks, θα επιβεβαιωθεί αυτό και στις σημερινές τους εμφανίσεις;

Δείτε το trailer

Το πανωφόρι της Σιμόν και ο τρόπος που μπορεί να γίνει μοναδικό είναι η αφορμή για να ακουστούν πολλές ιδέες και συμβουλές από την κριτική επιτροπή που είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει.

Ποιο ζωάκι είναι το «ντικ-ντικ» και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ενταχθεί η εικόνα του στο look της Σιμόν; Για το πάρτι ποιου γνωστού ηθοποιού του Χόλιγουντ έχει ετοιμαστεί η Φωτεινή και ποια είναι η σχέση της μαζί του; Η εμφάνιση της Ζέτας με ένα σύνολο εμπνευσμένο από την Κιμ Καρντάσιαν θεωρείται από τη Σιμόν αντιγραφή και τροφοδοτεί τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

