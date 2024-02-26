Λογαριασμός
My Style Rocks: Μαθήματα Φυσικής, Ιστορίας στην πασαρέλα - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Οι μέρες χωρίς αποστολή δείχνουν μέχρι στιγμής να μη δυσκολεύουν τις διαγωνιζόμενες στο My Style Rocks, θα επιβεβαιωθεί αυτό και στις σημερινές τους εμφανίσεις;

Δείτε το trailer

Το πανωφόρι της Σιμόν και ο τρόπος που μπορεί να γίνει μοναδικό είναι η αφορμή για να ακουστούν πολλές ιδέες και συμβουλές από την κριτική επιτροπή που είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει.

Ποιο ζωάκι είναι το «ντικ-ντικ» και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ενταχθεί η εικόνα του στο look της Σιμόν; Για το πάρτι ποιου γνωστού ηθοποιού του Χόλιγουντ έχει ετοιμαστεί η Φωτεινή και ποια είναι η σχέση της μαζί του; Η εμφάνιση της Ζέτας με ένα σύνολο εμπνευσμένο από την Κιμ Καρντάσιαν θεωρείται από τη Σιμόν αντιγραφή και τροφοδοτεί τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
