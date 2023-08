Diane Kruger: Θα τιμηθεί με το βραβείο Golden Eye στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης Ψυχαγωγία 11:13, 03.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

72

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το 19ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου