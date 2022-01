Η πανδημία είχε τεράστια επίδραση στον κινηματογράφο με αποτέλεσμα μεγάλες παραγωγές να “παγώσουν”. Ωστόσο, κορυφαίες ταινίες έκαναν ή πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα.

Σίγουρα αν είσαι σινεφίλ ήδη θα έχεις ακούσει ορισμένους τίτλους ταινιών. Παρακάτω όμως θα βρεις τις ταινίες που πρέπει σίγουρα να παρακολουθήσεις αφού πρόκειται να κονταροχτυπηθούν για ένα βραβείο στα φετινά Όσκαρ.

Αν θέλεις λοιπόν να έχεις άποψη, τόσο για το σενάριο, όσο και για τις υποκριτικές ικανότητες των ηθοποιών στους συγκεκριμένους ρόλους συνέχισε να διαβάζεις.

Belfast

Η ταινία θα κυκλοφορήσει 21 Ιανουαρίου και ακολουθεί τη ζωή της οικογένειας Belfast στα τέλη της δεκαετίας του 1960 καθώς αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα. Αυτή η ημιαυτοβιογραφική ταινία του Sir Kenneth Branagh επικεντρώνεται στην ιστορία της ανατροφής ενός νεαρού αγοριού.

Jude Hill, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, Caitriona Balfe είναι μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί που στελεχώνουν το cast. Η ταινία έχει προοπτικές για τις υποψηφιότητες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου και ερμηνείας, καθώς και καλύτερου τραγουδιού.

West Side Story

Η ιστορία ακολουθεί δύο αντίπαλες συμμορίες, τους Sharks και τους Jets και είναι ήδη στους κινηματογράφους. Είναι μια νέα εκδοχή του κλασικού μιούζικαλ του The Lost Daughter για τις αντίπαλες συμμορίες του δρόμου της Νέας Υόρκης και την ιστορία αγάπης του Tony και της Maria.

The Power of the Dog

Ένα σκοτεινό Western με πρωταγωνιστή τον Benedict Cumberbatch το οποίο βρίσκεται ήδη στην πλατφόρμα του Netflix. Πρόκειται από τις ταινίες της χρονιάς με τις καλύτερες κριτικές επομένως φαίνεται βέβαιο ότι θα κερδίσει υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία, διασκευασμένο σενάριο και στις κατηγορίες ερμηνείας.

King Richard

Ο Will Smith πρωταγωνιστεί ως ο πατέρας της Venus και της Serena. Είναι ένα βιογραφικό δράμα για τον Richard Williams, τον πατέρα και προπονητή των σταρ του τένις Serena και Venus Williams το οποίο έχει κυκλοφορήσει ήδη στους κινηματογράφους από τον Νοέμβριο.

Ο Will Smith δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ, αλλά έχει προταθεί δύο φορές στο παρελθόν για το Ali και το The Pursuit of Happyness. Αυτή τη φορά φαίνεται πολύ πιθανό να προταθεί ξανά και ποιος ξέρει, ίσως η τρίτη φορά να είναι και η τυχερή του. Η ταινία φαίνεται επίσης πιθανό να είναι υποψήφια για καλύτερη ταινία.

Dune

Μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Frank Herbert για τον γιο μιας ευγενούς οικογένειας και τον ρόλο του στη διαφύλαξη του γαλαξία. Φαίνεται ότι θα έχει υποψηφιότητες για την καλύτερη ταινία και την καλύτερη σκηνοθεσία.

House of Gucci

Η Lady Gaga υποδύεται την Patrizia Reggiani στο House of Gucci και ήδη έχει κερδίσει άπειρα θετικά σχόλια από το κοινό. Είναι πολύ πιθανό να δούμε τη Lady Gaga με το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού, ενώ είναι πιθανό ο Jared Leto να βρεθεί υποψήφιος στην κατηγορία του καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου.

Don’t Look Up

Δύο αστρονόμοι ξεκινούν μια παγκόσμια περιοδεία ενημέρωσης για να προειδοποιήσουν τον πλανήτη για έναν θανατηφόρο κομήτη που εκτοξεύεται προς τη γη. Το cast αποτελείται μεταξύ άλλων από τους Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett και Mark Rylance.

Spencer

Η ταινία ακολουθεί την πριγκίπισσα Νταϊάνα καθώς περνά τα Χριστούγεννα με τη βασιλική οικογένεια ενώ ο γάμος της με τον Πρίγκιπα Κάρολο συνεχίζει να διαλύεται. Αν και η ταινία απέχει πολύ από το να γίνει παγκοσμίως αγαπητή, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλοι έπαινοι για την ερμηνεία της Kristen Stewart ως Πριγκίπισσας της Ουαλίας και είναι πιθανό να κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού.

No Time to Die

Η Lashana Lynch πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Daniel Craig στην τελευταία του εμφάνιση ως 007, όπου αντιμετωπίζει έναν θανάσιμο κακό στην πιο συναισθηματική περιπέτεια του Bond μέχρι τώρα. Είναι σχεδόν απίθανο να… σκοράρει στις μεγάλες κατηγορίες, αλλά η Billie Eilish φαίνεται να είναι σταθερά φαβορί για το soundtrack του No Time To Die.

The Lost Daughter

Μια γυναίκα που απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές αρχίζει να αποκτά εμμονή με μια άλλη γυναίκα και την κόρη της και αρχίζει να βιώνει απόηχους του δικού της παρελθόντος. Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους ωστόσο θα μεταδίδεται στο Netflix από τις 31 Δεκεμβρίου.

Τέλος, η βραβευμένη με Όσκαρ Olivia Colman έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι ξανά υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού.

