Πού «εξαφανίστηκε» η Μέγκαν Μαρκλ - Γιατί δεν ήταν με τον Χάρι στις συνεντεύξεις για το βιβλίου του

Τελευταία φορά που το ζευγάρι Χάρι – Μέγκαν εθεάθησαν μαζί μετά το ντοκιμαντέρ του Netflix ήταν στις 7 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, όταν τους απονεμήθηκε το βραβείο Κένεντι για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έκτοτε, ο πρίγκιπας Χάρι εμφανιζόταν μόνος και μάλιστα – αντίθετα με ότι πίστευαν οι περισσότεροι – τράβηξε μόνος του το «κουπί» των αποκαλυπτικών συνεντεύξεων πριν την κυκλοφορία του πολύκροτου βιβλίου του “Spare” («Ρεζέρβα» στα ελληνικά).

Η απουσία της...αυτοκόλλητης συζύγου του έγινε αισθητή και οι φήμες φούντωσαν ακόμα περισσότερο καθώς η Μέγκαν δεν έκανε ούτε σόλο εμφανίσεις στην Αμερική.

Είναι άρρωστη; Είναι έγκυος; Μήπως χώρισαν;

Τίποτα από όλα αυτά - απλά είναι κίνηση στρατηγικής, σύμφωνα με αποκελιστικές πληροφορίες της Daily Mail.

Η αποχώρηση της Δούκισσας του Σάσσεξ από το προσκήνιο και τα φώτα της δημοσιότητας είναι μέρος μιας « προσεκτικά μελετημένης προσέγγισης των δημοσίων σχέσεων» του ζευγαριού προκειμένου α) να «ξεχαστούν» (όσο γίνεται) οι αρνητικές κριτικές από τις αποκαλύψεις και να ευνοηθούν οι πωλήσεις του Spare και β) να προετοιμαστεί το έδαφος για «μελλοντικά επικερδή projects».

