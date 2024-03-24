Ο μπασίστας των Radiohead, Κόλιν Γκρίνγουντ, ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει φωτογραφικό βιβλίο με εικόνες από τα παρασκήνια της μπάντας κατά τη διάρκεια 14ετούς περιόδου, μεταξύ 2003 και 2016.

Το βιβλίο «How to Disappear: A Portrait of Radiohead» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου 2024.

Στις 136 σείδες του βιβλίου ο Κόλιν Γκρίνγουντ καταγράφει τα χρόνια του συγκροτήματος από το 2003 έως την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ, «A Moon Shaped Pool», το 2016.

Εκτός από 97 φωτογραφίες, οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί ξανά, το βιβλίο περιέχει ένα δοκίμιο 10.000 λέξεων γραμμένο από τον Γκρίνγουντ.

«Εδώ και χρόνια, καταγράφω στιγμιότυπα του συγκροτήματός μου, των Radiohead» ανέφερε ο Άγγλος μουσικός σε δήλωσή του. «Προσπάθησα να "πιάσω στα πράσα" τους φίλους μου με τη μικρή μου μαύρη Yashica T4 Super. Στη σκηνή και στο στούντιο των προβών, είναι τόσο χαμένοι στη δική τους στιγμή της ερμηνείας που δεν με βλέπουν με την κάμερα» σημείωσε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συγκέντρωσα μια επιλογή εικόνων που περιγράφει πώς περάσαμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας μαζί, σύνθεση, πρόβες, ηχογράφηση και ερμηνεία» τόνισε ο μπασίστας των Radiohead.

«Ελπίζω ότι σε όποιον αρέσει η μουσική μας θα την απολαύσει, όπως κι εγώ συνθέτοντας τις αναμνήσεις αυτών των δύο δεκαετιών» έγραψε σε ανάρτηση στο Instagram, με την οποία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου.

Τα τελευταία χρόνια, οι Radiohead είναι εκτός δράσης, καθώς τα μέλη του γκρουπ δοκιμάζονται σε άλλες δημιουργικές προσπάθειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.