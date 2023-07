Bonnie Tyler και Chris Norman στο Sani Festival: Μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη χορό, τραγούδι και νοσταλγία

Τρεισήμισι ώρες ασταμάτητα χορός και τραγούδι. Τρεισήμισι ώρες νοσταλγία, ξεφάντωμα, μουσική μέθεξη. Τρεισήμισι ώρες μελωδική συνεύρεση τριών γενιών

Με το Total Eclipse of the Heart και το Stumblin’ in να γίνονται συγκολλητικές ουσίες ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικές κουλτούρες. Με την Bonnie και τον Chris να αποδεικνύουν επί σκηνής ότι τα 70s, τα 80s, τα 90s είναι εδώ. Ζωντανά, φρέσκα, επίκαιρα και αφορούν όλους. Πως ο χαρακτηρισμός «all time classic» για κάποιες μουσικές και τραγούδια δεν είναι τυχαίος. Πως πάντα η καλή μουσική κι ο χορός ενώνουν.

Το περασμένο Σάββατο 22 Ιουλίου, μία σκηνική συνάντηση της ποπ και της ροκ μουσικής, μία σπάνια διπλή back to back συναυλία έγινε ο λόγος να πλημμυρίσει κυριολεκτικά ο μαγευτικός λόφος του Sani Festival στο Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, από ένα κοινό γοητευτικά πολύχρωμο και πολυσυλλεκτικό. Θεατές κάθε προέλευσης, αψηφώντας τον καύσωνα -βοήθησε και το δροσερό αεράκι – γέμισαν ασφυκτικά καθίσματα και κερκίδες, ξάπλωσαν νωχελικά στο γρασίδι της πλαγιάς κι όλοι μαζί κουνήθηκαν ρυθμικά μπροστά στο stage του Sani Hill.

