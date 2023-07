Coldplay: Θα εμφανιστούν και δεύτερη μέρα στην Αθήνα - Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων

Μέσω ανάρτησής τους στα social media, οι Coldplay ανακοίνωσαν ότι θα εμφανιστούν και δεύτερη μέρα στο ΟΑΚΑ, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης του κόσμου, μόλις στην προπώληση.

Due to phenomenal demand in the presale, second shows have just been added for Athens (June 9, 2024) and Budapest (June 18, 2024). Presale tickets on sale now. pic.twitter.com/Qu5MmKQuzJ