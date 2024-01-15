Το "Blinding Lights" του Weeknd έσπασε κάθε ρεκόρ καθώς έγινε το πρώτο τραγούδι που ξεπέρασε το όριο των 4 δισεκατομμυρίων streams στο Spotify, ξεπερώντας το "Shape of You" του Εντ Σίραν που είχε έως τώρα τα περισσότερα streams όλων των εποχών στη μουσική υπηρεσία streaming.

Το "Blinding Lights" είναι επίσης ένα από τα δύο τραγούδια του Weeknd στο top 10: το τραγούδι του 2016 «Starboy» είναι στο Νο. 6, με σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια streams.

O Weeknd είναι επίσης ο Νο. 1 καλλιτέχνης στο Spotify με 113,5 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση.

Ο... διαστημικός Weeknd ξεπέρασε ακόμα και το «φαινόμενο» Τέιλορ Σουίφτ την τραγουδίστρια με τα περισσότερα streams στο Spotify το 2023 και 107,7 εκατομμύρια ακροατές τον μήνα.

Σε ανακοίνωσή του ο Καναδός σούπερ σταρ (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Abel Tesfaye) είπε ότι είναι ευγνώμων που αυτό το τραγούδι κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι θέλουν να το ξανακούσουν.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να αισθάνομαι μετριοφροσύνη για ο,τιδήποτε δημιουργώ και φτάνει σε εκατομμύρια ανθρώπους πόσο μάλλον δισεκατομμύρια!» είπε ο τραγουδιστής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.