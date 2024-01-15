Ο Μονομάχος: Ποδαρικό με ένα δυνατό παιχνίδι - Δείτε το trailer

Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων επιστρέφει από σήμερα στις 18.45, στο καθημερινό του ραντεβού επιφυλάσσοντας νέες, δυναμικές, γνωστικές μονομαχίες και τον Χρήστο Φερεντίνο έτοιμο να μοιράσει ακόμα περισσότερα χρήματα!

Δείτε το trailer:

Πρώτη Μονομάχος για το 2024 είναι η Αργυρώ Τουαντζόγλου που έχει παίξει ήδη σε 10 ερωτήσεις από το προηγούμενο παιχνίδι εξοντώνοντας 91 αντιπάλους και χωρίς κάποια βοήθεια στη διάθεση της. Στην πρώτη ερώτηση ακολουθεί την τακτική των προηγούμενων συμπαικτών της, αποκλείοντας τη δεύτερη επιλογή. Κατά πόσο θα δικαιωθεί για αυτή την απόφασή της;

Ο Γιώργος Κουρουγεωργάκης από τη θέση 46 είναι ο επόμενος τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Είναι 39 ετών, τραπεζικός υπάλληλος, με καταγωγή από τα Άσπρα Σπίτια της Βοιωτίας. Ο ίδιος κάνει ένα δυνατό παιχνίδι βγάζοντας από το παιχνίδι 98 αντιπάλους ενώ απέναντι του μένουν 2 και έχει 7.162 ευρώ στον λογαριασμό του!

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.