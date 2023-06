Billie Eilish και Lenny Kravitz θα τραγουδήσουν σε συναυλία στο Παρίσι για το περιβάλλον

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, στο περιθώριο διεθνούς συνόδου κορυφής που διοργανώθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν

Η Μπίλι Άιλις, ο Λένι Κράβιτζ ή ακόμη ο Τζον Μπατίστ βρίσκονται μεταξύ των καλλιτεχνών που θα μετάσχουν στην αυριανή συναυλία για τον πλανήτη που θα δοθεί στο Παρίσι, στο περιθώριο διεθνούς συνόδου κορυφής που διοργανώθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Οι καλλιτέχνες H.E.R., FINNEAS (αδελφός και συνεργάτης της Μπίλι Άιλις, ο οποίος έχει και σόλο καριέρα) και Μόσιμαν θα μετάσχουν επίσης στις δωρεάν εκδηλώσεις που προβλέπεται να γίνουν στο Σαμπ ντε Μαρ.

Το πάρκο αυτό, στα πόδια του Πύργου του Άιφελ, είχε το 2021 ήδη υποδεχθεί πλήθος αστέρων υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Global Citizen, μεταξύ των οποίων ο Έλτον Τζον.

Η σούπερ σταρ της βραδιάς είναι η βραβευμένη με Γκράμι, η 21χρονη Μπίλι Άιλις. Η σταρ από την Καλιφόρνια είναι γνωστή για την δέσμευσή της για το περιβάλλον. Έχει απαρνηθεί τις ιδιωτικές πτήσεις και η περιοδεία της το 2022 «Happier Than Ever», από τον τίτλο του τελευταίου άλμπουμ της, προτείνει οικολογικά χωριά που προωθούν φιλανθρωπικούς συλλόγους υπέρ του περιβάλλοντος.

Υπό τον τίτλο «Power Our Planet: Live in Paris», το καλλιτεχνικό αυτό γεγονός θα στρέψει τους προβολείς στην σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη, και μεθαύριο, Παρασκευή, στην γαλλική πρωτεύουσα κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου Μακρόν, για ένα "νέο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύμφωνο" που θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής.

Νταϊάν Κρούγκερ και Μισέλ Γιο

«Οι επόμενες γενιές κληρονομούν έναν πλανήτη που έχει καταστραφεί από την κλιματική αλλαγή», σημειώνει ο Λένι Κράβιτζ σε ανακοίνωση της Global Citizen. «Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα χάρη στις φωνές και τις πράξεις μας (...) δράστε σήμερα για να σώσετε το αύριο», συνεχίζει ο ερμηνευτής του «Are you gonna go my way».

Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας θα εμφανιστεί, όπως και οι άλλοι αστέρες που προβάλλονται στην αφίσα, σε μικρό σχήμα, με λίγα μόνον τραγούδια, σε αυτό το σόου που προγραμματίζεται για τις 19:00 ως τις 23:30.

Η Global Citizen αναμένει περίπου 20.000 θεατές. Η είσοδος είναι δωρεάν, αρκεί να δεσμευτεί κανείς στον ιστότοπο της μκο να προσφέρει μια δράση κατά της φτώχειας ή για το περιβάλλον.

Η καλλιτεχνική αυτή εκδήλωση στο Παρίσι, η οποία διοργανώνεται σε σύμπραξη με τον δήμο Παρισιού και την παραγωγή της έχει αναλάβει η Live Nation, ο μεγαλύτερος διοργανωτής συναυλιών στον κόσμο, θα μεταδοθεί διαδικτυακά (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch της Amazon Music, Apple Music, Apple TV, iHeartRadio, 9Now, CSTAR, SABC, TNT, Veeps, εφαρμογή Global Citizen).

Για το «Power Our Planet: Live in Paris», έχουν στρατευθεί επίσης οι διάσημες ηθοποιοί Νταϊάν Κρούγκερ ή η οσκαρική Μισέλ Γιο, οι οποίες θα πάρουν τον λόγο ανάμεσα στις εμφανίσεις των μουσικών.

Η Γιο δήλωσε «ενθουσιασμένη που υποστηρίζει» το γεγονός αυτό «ώστε όλοι μαζί να ζητήσουμε κλιματική δικαιοσύνη». Η Μισέλ Γιο είναι ήδη πρέσβειρα καλής θελήσεως του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP).

«Δεν θα υπάρξει κλιματική μετάβαση σε παγκόσμια κλίμακα αν δεν αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και ισότητα», προειδοποίησε ο Εμανουέλ Μακρόν, τη δήλωση του οποίου επικαλείται επίσης στην ανακοίνωσή της η Global Citizen.

