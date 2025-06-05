Big Brother: KAS και Φένια έρχονται πιο κοντά - Νέα καθήκοντα για τον Νίκο Ζαφειράκη (Βίντεο)

Στο σπίτι του Big Brother ξεκινά η εβδομαδιαία δοκιμασία για τον προϋπολογισμό και δεν θα είναι εύκολη!

Ταυτόχρονα, ο BIG BROTHER αποφασίζει να κάνει το σπίτι του άνω-κάτω για να το καθαρίσουν οι συγκάτοικοι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπό τον νέο αρχηγό, Ανδρέα Μπαρόλα. Όσο καλύτερο το αποτέλεσμα, τόσο μεγαλύτερο το ποσό που θα συγκεντρωθεί για τα ψώνια της εβδομάδας. Θα καταφέρουν οι συγκάτοικοι να οργανωθούν και να συνεργαστούν;

Στο σαλόνι του σπιτιού ανοίγει ένα ενδιαφέρον θέμα συζήτησης, που αφορά όσους χρησιμοποιούν social media. Τι είναι το micro-cheating; Μπορεί ένα «like» να θεωρηθεί απιστία; Διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές απόψεις και επιχειρηματολογία…

Εν τω μεταξύ, ο KAS και η Φένια Νικολαΐδη έρχονται πιο κοντά και εκείνος ζητάει να μάθει περισσότερα για τη ζωή της. Πόσο έτοιμη νιώθει να μοιραστεί μαζί του την προσωπική της ιστορία;

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη χρειάζεται λίγη βοήθεια με το κολύμπι και ο Νίκος Ζαφειράκης αναλαμβάνει χρέη εκπαιδευτή!

Μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER οι σχέσεις και οι συμμαχίες μεταβάλλονται συνεχώς. Η Nancy Tawby ζητάει από τον KAS να μιλήσουν. Τι έχει να του πει; Σειρά έχει η Φένια. Τι πιθανότητες υπάρχουν να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει ανοίξει μεταξύ τους;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.