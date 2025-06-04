Κωνσταντίνα: «Η πατρίδα μου μόνο με πληγώνει αλλά την αγαπώ. Η Κύπρος ποτέ δεν μέτρησε αυτό που έχω κάνει»

Στη βραδινή εκπομπή Καλύτερα Αργά ήταν καλεσμένη η Κωνσταντίνα η οποία μίλησε για την πολύχρονη καριέρα της στο τραγούδι, τη σχέση της με την ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κύπρο αλλά και τον αγνοούμενο πατέρα της από την εισβολή των Τούρκων στο νησί το 1974.

«Ποτέ δεν ξεχνάω τα βιώματά μου. Τα αδέρφια μου ήταν αιχμάλωτοι και έρχονταν σε αντιπαράθεση γιατί ο ένας ήθελε να το συζητάει και ο άλλος όχι. Χάθηκε ο πατέρας μου πολύ νωρίς. Είναι μέσα στους 2000 αγνοούμενους, ξέρουμε πώς τον έχουν συλλάβει...»

Πηγή: skai.gr

