Big Brother: Ώρα για... φασίνα - Δείτε exclusive αποσπάσματα

Το σπίτι έχει νέο αρχηγό και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ανδρέα Μπαρόλα. Απόψε, Τετάρτη 04 Ιουνίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ, ξεκινά η εβδομαδιαία δοκιμασία για τον προϋπολογισμό και δεν θα είναι εύκολη…

Ο BIG BROTHER αποφασίζει να κάνει το σπίτι του άνω-κάτω για να το καθαρίσουν οι συγκάτοικοι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσο καλύτερο το αποτέλεσμα, τόσο μεγαλύτερο το ποσό που θα συγκεντρωθεί για τα ψώνια της εβδομάδας. Θα καταφέρουν οι συγκάτοικοι να οργανωθούν και να συνεργαστούν;

Ένα θέμα συζήτησης ανοίγει στο σαλόνι του σπιτιού, που αφορά όσους χρησιμοποιούν social media. Τι είναι το micro-cheating; Μπορεί ένα «like» να θεωρηθεί απιστία; Διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές απόψεις και επιχειρηματολογία…

O KAS και η Φένια Νικολαΐδη έρχονται πιο κοντά και εκείνος ζητάει να μάθει περισσότερα για τη ζωή της. Πόσο έτοιμη νιώθει να μοιραστεί μαζί του την προσωπική της ιστορία;

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη χρειάζεται λίγο βοήθεια με το κολύμπι και ο Νίκος Ζαφειράκης αναλαμβάνει χρέη εκπαιδευτή!

Η Nancy Tawby ζητάει από τον KAS να μιλήσουν. Τι έχει να του πει; Σειρά έχει η Φένια. Τι πιθανότητες υπάρχουν να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει ανοίξει μεταξύ τους;

Μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER οι σχέσεις και οι συμμαχίες μεταβάλλονται συνεχώς, παρακολούθησε όλες τις εξελίξεις μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

