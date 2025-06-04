Big Brother: Έμεινε με το εσώρουχο παλεύοντας για την ασυλία: «Άφησες ιστορία»

Στο σπίτι του Big Brother το περισσότερο διάστημα η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη και τα νεύρα στην τσίτα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν και στιγμές χαλάρωσης με ευχάριστα - κωμικά ξεσπάσματα. Μια τέτοια μοναδική στιγμή ήταν όταν στο αγώνισμα για την ανάδειξη του αρχηγού της εβδομάδας, ο Χρήστος Ντεντόπουλος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και πάλευε μέχρι την τελευταία στιγμή, αφήνοντας σταδιακά το μαγιό του να κατέβει σε τέτοιο βαθμό, που αν δεν ήταν και το εσώρουχο, το περιεχόμενο θα ήταν ακατάλληλο.

Τόσο οι παίκτες όσο και ο ίδιος διασκέδασαν με το αστείο συμβάν, με τον Γιώργο να λέει στον αγρότη: «Άφησες ιστορία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.