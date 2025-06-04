Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Big Brother: Έμεινε με το εσώρουχο παλεύοντας για την ασυλία: «Άφησες ιστορία»

Στο σπίτι υπάρχουν και στιγμές χαλάρωσης με ευχάριστα, κωμικά ξεσπάσματα. Μια τέτοια μοναδική στιγμή ήταν ο αγώνας για την ανάδειξη του αρχηγού της εβδομάδας

Big Brother

Στο σπίτι του Big Brother το περισσότερο διάστημα η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη και τα νεύρα στην τσίτα.

Big Brother

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν και στιγμές χαλάρωσης με ευχάριστα - κωμικά ξεσπάσματα. Μια τέτοια μοναδική στιγμή ήταν όταν στο αγώνισμα για την ανάδειξη του αρχηγού της εβδομάδας, ο Χρήστος Ντεντόπουλος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και πάλευε μέχρι την τελευταία στιγμή, αφήνοντας σταδιακά το μαγιό του να κατέβει σε τέτοιο βαθμό, που αν δεν ήταν και το εσώρουχο, το περιεχόμενο θα ήταν ακατάλληλο.

Τόσο οι παίκτες όσο και ο ίδιος διασκέδασαν με το αστείο συμβάν, με τον Γιώργο να λέει στον αγρότη: «Άφησες ιστορία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Big Brother SkaitvGR
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark