Ο BIG BROTHER φέρνει απόψε στις 23.15 στις οθόνες μας το πρώτο επεισόδιο μέσα από το σπίτι του! 13 συγκάτοικοι βρίσκονται στους κυρίους χώρους του, γνωρίζονται, αλληλεπιδρούν και προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες τους. 3 συγκάτοικοι βρίσκονται στο «κρυφό δωμάτιο», κάνουν ησυχία και παρατηρούν τους υπόλοιπους.

Απόψε, θα τους αποκαλυφθεί και η πρώτη τους δοκιμασία. Πώς πρέπει να αξιοποιήσουν όσα έχουν παρατηρήσει; Τι σκέφτονται για τους υπόλοιπους;

Δείτε το trailer

Στο σπίτι του BIG BROTHER η αρχική γνωριμία προκαλεί και τις πρώτες συζητήσεις. Ο βιγκανισμός που ακολουθεί ο Dada κινεί την περιέργεια του Χρήστου Ντεντόπουλου. Θα πάρει τη μεγάλη απόφαση;

Στον κήπο, η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από το ποιος πληρώνει σε ένα ραντεβού για φαγητό. Ο άντρας; Η γυναίκα; Ή μισά-μισά; Οι γνώμες και οι απόψεις διίστανται…

Οι συγκάτοικοι θα πρέπει απόψε να λάβουν μέρος στην πρώτη δοκιμασία για την ανάδειξη του αρχηγού, η οποία τους φέρνει όλους επάνω σε ένα κρεβάτι. Πέντε συγκάτοικοι φαίνεται να επιθυμούν περισσότερο να ηγηθούν. Μεταξύ ποιων πέντε θα κριθεί η αρχηγία;

Όταν ολοκληρωθεί το επεισόδιο θα ανοίξει για πρώτη φορά το live streaming το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από το skai.gr/tv και στο ΣΚΑΪ HYBRID πατώντας το κόκκινο κουμπί στην smart τηλεόρασή σας. Συνδεθείτε στο live streaming για να μπορείτε να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο όλα όσα διαδραματίζονται στο σπίτι του BIG BROTHER!

