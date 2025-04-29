Όπου υπάρχει Ελλάδα: Ζωντανά από τον παραθαλάσσιο Γαλατά

Από τον Γαλατά βγαίνει ζωντανά σήμερα, Τρίτη 29 Απριλίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Παρέα με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, γνωρίζουμε τη γραφική παραθαλάσσια κωμόπολη του Γαλατά με τη Μεγάλη Σκάλα, αλλά και την ιστορική από το Α’ Σύνταγμα της Ελλάδας, Τροιζήνα, ενώ το μαγικό σκηνικό συμπληρώνουν τα Μέθανα και το αρωματικό Λεμονοδάσος.

Έγραψαν ιστορία στις ζωές και τις μνήμες των ανθρώπων. Τα ιαματικά λουτρά των Μεθάνων όμως δεν υπάρχουν πια. Έβαλαν λουκέτο πριν από οκτώ χρόνια και έκτοτε αναζητείται λύση για την επαναλειτουργία τους.

Οι μυρωδιές από το λεμονοδάσος του Γαλατά ακολουθούν από τα παιδικά του χρόνια ένα ζευγάρι που από αγάπη για τον τόπο φτιάχνει προϊόντα από λεμόνι για το ζαχαροπλαστείο του. Σήμερα, το Λεμονοδάσος βρίσκεται σε κατάσταση παρακμής. Η αγροτική παραγωγή έχει εν πολλοίς εγκαταλειφθεί ενώ η ξηρασία και η φυλλοξήρα επιδεινώνουν την κατάσταση.

Ζωή στη σκηνούλα μέσα σε ένα μποστάνι, όπου παρασκευάζονται νόστιμα φαγητά και σε άμεση επαφή με τη φύση μπροστά στη θάλασσα του Γαλατά.

Ένα ζευγάρι –μια Ελληνίδα και ένας Ολλανδός- αγαπήθηκαν και έφτιαξαν μια μονάδα για επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία συμβάλλοντας στην αειφορία.

Από το γραφικό Βαθύ, η βαρκάδα προς το εκκλησάκι της Κρασοπαναγιάς είναι αποκαλυπτική γιατί οδηγεί στην καμένη λάβα του ηφαιστείου που φθάνει ως τη θάλασσα. Οι ψαράδες δοκιμάζονται από τις καιρικές συνθήκες, την κλιματική κρίση και τη μείωση των ψαριών και οδηγούνται προς τον αλιευτικό τουρισμό.

