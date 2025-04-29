Ετεοκλής Παύλου: Το update για την κατάσταση της Ελένης Χατζίδου και της κόρης τους

Με ένα μίνι... ιατρικό ανακοινωθέν ξεκίνησε το Breakfast @Star ο Ετεοκλής Παύλου που ήταν και πάλι μόνος του στην εκπομπή καθώς η Ελένη Χατζίδου αναρρώνει μετά από γαστρεντερίτιδα που την έστειλε στο νοσοκομείο.

Η τραγουδίστρια όπως και η κόρη τους, Μελίτα πέρασαν δύσκολα ενώ ο ίδιος πέρασε την ίωση πιο ελαφριά και σήμερα στην εκπομπή έδωσε τα νεότερα καθώς η Ελένη Χατζίδου βγήκε από το νοσοκομείο.

«Η Ελένη είχε κάτι πονάκια στην κοιλίτσα της αλλά ψυχολογικά θα σας πω ότι είναι πολύ καλά γιατί είναι σπίτι αυτή την στιγμή, αγκαλιά με το Μελιτάκι μου και μας βλέπει. Τους στέλνω ένα πολύ μεγάλο φιλί και στις δύο να το μοιραστούνε και την αγάπη μου», είπε στην έναρξη της εκπομπής του.

Χθες ο Ετεοκλής είχε δηλώσει ότι ένιωθε ενοχές για την περιπέτεια της συζύγου και της κόρης του καθώς η ίωση ξεκίνησε από εκείνον και τις κόλλησε.

