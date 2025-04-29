Τριών ετών έγινε η κόρη της Γιολάντας Καλογεροπούλου, η χαριτωμένη Ηλέκτρα και η ηθοποιός ανέβασε ένα τρυφερό ποστ αφιερωμένο στην κόρη της με ένα μικρό καρουσέλ με στιγμές μαζί της, από την εγκυμοσύνη μέχρι σήμερα.

«Πριν από τρία χρόνια, αυτήν την ημέρα, άλλαξες για πάντα τη ζωή μου. Ήρθες στον κόσμο μου και έφερες τόση ευτυχία και έναν υπέροχο λόγο να ζω. Είμαι απέραντα ευγνώμων για εσένα, κοριτσάκι μου, και θέλω να είμαι εδώ για να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να λάμπεις.

Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ.

Χρόνια Πολλά, Ηλέκτρα!

Με αγάπη,

Η μαμά σου» έγραψε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα από τους πρώτους που σχολίασαν ήταν ο σύντροφός της, Σταύρος Σβήγκος που έβαλε emoticon με χαμόγελα και καρδιές.

Η ηθοποιός έχει αδυναμία στην κόρη της και όχι άδικα. Άλλωστε είναι μονογονέας αφού μεγαλώνει την κόρη της μόνη της, καθώς έχει χωρίσει με τον πατέρα της και εκείνος ζει στην Αγγλία όπου και γνωρίστηκαν.

Η κόρη της ήταν και η αιτία που γύρισε στην Ελλάδα και ασχολήθηκε με την υποκριτική όπως είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Ο χωρισμός ήρθε όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα. Η συνειδητοποίηση ότι θέλω να φύγω από την Αγγλία ήρθε μια μέρα που ήμουν στην Ελλάδα.

Ακόμα θήλαζα και έβγαζα γάλα με το θήλαστρο. Ήμασταν Μύκονο και βγαίνω έξω και κοιτάζω τον ουρανό και λέω "γιατί μένω στο Λονδίνο, γιατί δεν κυνηγάω τα όνειρά μου και τι θα πω στην κόρη μου αύριο;". Οπότε λέω ότι θέλω να το κάνω και κάπως έγιναν όλα, ήταν το κάλεσμα.

Τα 9 χρόνια στο Λονδίνο δούλευα στην εστίαση, άνοιξα ένα δικό μου μαγαζί πέρα από τον 1,5 χρόνο που είχα την εγκυμοσύνη και είχα επιπλοκές» είχε πει.

