Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Σαν στο σπίτι της νιώθει πια στο πλατό του My Style Rocks η Κατερίνα Καραβάτου. Την συναντήσαμε στην προετοιμασία της για τον μεγάλο τελικό και είδαμε από κοντά πόσο όμορφα περνάει η ίδια τόσο στα παρασκήνια, όσο και κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της πετυχημένης εκπομπής του ΣΚΑΙ.

- Σε αυτό το πλατό πατάμε για να δούμε ποια θα κερδίσει αυτόν τον κύκλο του My Style Rocks, τον δεύτερο της σεζόν...

«7ο συνολικά και τρίτο δικό μου. Και οι τρεις σεζόν μέχρι τώρα ήταν πολύτιμες, πολύ διδακτικές, έχω μάθει ακόμα περισσότερα πράγματα. Το live σε μαθαίνει άλλα πράγματα, αλλά τέτοιου είδους εκπομπές που έχουν να κάνουν με κόσμο, με διαγωνισμό, με κριτές, με διαγωνιζόμενες που έχουν αγωνία που υπάρχει τέτοιου είδους προσπάθεια σε μαθαίνει επίσης καταπληκτικά πράγματα»

- Από τα κορίτσια που έχουν περάσει αυτές τις τρεις σεζόν που το παρουσιάζεις, πες μου ποια φουρνιά ήταν ας πούμε η πιο δυνατή;

«Α, και δεν μπορώ να συγκρίνω, δεν θα ήθελα κιόλας. Η κάθε φουρνιά έχει τη δική της δυναμική. Επειδή είναι πολύ διαφορετικές προσωπικότητες δημιουργούν ένα puzzle το οποίο είναι, αλήθεια, unique και δεν μπορείς να συγκρίνεις κάποιες με κάποιες άλλες, γιατί οι σχέσεις που διαμορφώνουν μεταξύ τους είναι διαφορετικές. Τα πράγματα που τους απασχολούν είναι αλλιώς, το στιλ που παρουσιάζουν είναι εντελώς διαφορετικό, οπότε δεν υπάρχει σύγκριση. Κι επειδή το έχω κάνει τρεις φορές και με τρεις διαφορετικές κριτικές επιτροπές, είναι κάθε φορά άλλο»

- Το ρούχο σου σήμερα Κουδουνάρης ε;

«Κουδουνάρης, όπως σε κάθε τελικό. Το γούρι δεν αλλάζει. Δεν νοείται να μην ράψει κάτι πάνω μου ο Στέλιος όταν μιλάμε για τελικό. Θέλω να σου πω ότι δοκιμάζοντας την καινούργια του τη συλλογή του είπα: Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει αλλά είμαι πλέον η μούσα σου, τα ράβεις πάνω μου και ξέρεις τι μου είπε; Όντως! Μπορεί να το είπε ψέματα αλλά εγώ το πήρα για κανονικό»

- Θυμάσαι τη λαϊκή ρήση που λέει, οι γυναίκες ξεκινούν μουσίτσες, γίνονται μούσες και καταλήγουν μουσεία….

«Μπαίνω στο μούσα, ελπίζω να αργήσει το μουσείο»

Πηγή: skai.gr

