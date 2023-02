Αυτά είναι τα νέα τραγούδια του Ιανουαρίου – Από τη Miley Cyrus μέχρι το συγκρότημα Belle & Sebastian – Σας τα έχουμε όλα!

Miley Cyrus – Flowers

Το «Flowers», το πρώτο single από το όγδοο άλμπουμ της Miley Cyrus, βρέθηκε στο Νο. 1 των charts σε όλο τον κόσμο, σχεδόν, αμέσως μόλις κυκλοφόρησε. Στο τραγούδι, η τραγουδίστρια από το Τενεσί μιλά για την ανάκαμψη από τον χωρισμό της με τον πρώην σύζυγό της, Liam Hemsworth. Η Cyrus τραγουδά για τη σημασία της αυτο-αγάπης, δηλώνοντας ότι «μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου καλύτερα από ότι εσύ». Ένα μήνυμα που «περνά» και μέσα στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού.

Belle & Sebastian - I Don't Know What You See In Me

Ο Stuart Murdoch, ο τραγουδιστής του indie pop συγκροτήματος Belle & Sebastian, λέει ότι κάθε φορά που παράγει έναν δίσκο, παράγει κρυφά έναν άλλο. Ενώ ο πρώτος έχει νόημα και τάξη, ο δεύτερος έχει να κάνει με τη διασκέδαση και την ακαταστασία. Ίσως γι' αυτό το τραγούδι «I Don't Know What You See In Me» είναι πολύ πιο ελαφρύ και φωτεινό από το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, «A Bit of Previous», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από οκτώ μήνες.

Το τραγούδι, το οποίο προέρχεται από το 12ο άλμπουμ του συγκροτήματος «Late Developers», είναι τόσο ειρωνικό και φρέσκο όσο και οποιοδήποτε από τα κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος, αλλά έχει επίσης μια πινελιά - όπως το θέτει ο Murdoch - «power ballads της δεκαετίας του 1990». Ποιο είναι το μυστικό αυτού του νέου ήχου; Το τραγούδι συνυπογράφει ο Pete Ferguson του συγκροτήματος Wuh Oh.

Iggy Pop – Frenzy

Είναι καλά νέα ότι ο Iggy Pop εξακολουθεί να κάνει μουσική σε ηλικία 75 ετών. Το τραγούδι «Frenzy» είναι το εναρκτήριο τραγούδι του νέου, εντυπωσιακού άλμπουμ του «Every Loser», το οποίο είναι ήδη υποψήφιο για έναν από τους κορυφαίους δίσκους του 2023.

Ο Iggy Pop εμφανίζεται χωρίς τους Stooges, επιστρατεύοντας αντ' αυτού τον Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) στα τύμπανα, τον Duff McKagan (Guns N' Roses) στο μπάσο και τον Andrew Watt (Ozzy Osbourne) στην κιθάρα. Μαζί, δημιουργούν τον τραχύ ήχο, που είναι το σήμα κατατεθέν της μουσικής του Iggy. Το «Frenzy» είναι γρήγορο, επιθετικό και επίκαιρο.



Josh Ritter – For Your Soul

Ο Josh Ritter είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα, που αναδύθηκαν από την εντυπωσιακή αμερικανική neofolk σκηνή του 21ου αιώνα. Ό,τι κι αν παίζει, το κάνει πάντα δικό του.Το νέο τραγούδι «For Your Soul του Ritter», με τα απογειωτικά ρεφρέν του, έχει έναν πιο αισιόδοξο ήχο. Με απλά λόγια, ο Ritter έχει την ικανότητα να πυροδοτεί το πνεύμα με απλά τραγούδια γεμάτα συναίσθημα.

Everything but the Girl – Nothing Left to Lose

Σε μια από τις μεγαλύτερες ανακοινώσεις του 2023 μέχρι στιγμής, η Tracey Thorn και ο Ben Watt - το αγγλικό ντουέτο πίσω από το Everything but the Girl - θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους νέο άλμπουμ μετά από 24 χρόνια.

Το «Nothing Left to Lose» είναι το πρώτο single από τον δίσκο «Fuse», ο οποίος πρόκειται να κυκλοφορήσει την άνοιξη. Το «Nothing Left to Lose» βρίσκεται στα μισά του δρόμου μεταξύ μιας μπαλάντας και ενός χορευτικού τραγουδιού. Δείχνει ότι το συγκρότημα έχει κάτι καινούργιο να πει. Η επιστροφή τους δεν είναι απλώς μια άσκηση νοσταλγίας, ακόμα κι αν το κομμάτι τους «Missing» του 1994 είναι τόσο δυνατό σήμερα όσο και όταν κυκλοφόρησε.



A$AP Rocky – Same Problems?

Το «Same Problems?» είναι ένα single από το τέταρτο άλμπουμ του A$AP Rocky. Στο τραγούδι, ο ράπερ από το Χάρλεμ προβληματίζεται ανοιχτά για την επίδραση της βίας και των ναρκωτικών στη ραπ μουσική, επισημαίνοντας τους συχνούς θανάτους των ραπ καλλιτεχνών. «Είμαι προϊόν των πραγμάτων που είδα;», τραγουδάει. «Είμαι προϊόν των πραγμάτων στα τραγούδια μου;». Σε συνεργασία με καλλιτέχνες όπως ο Tyler The Creator, ο Lil Yachty και ο Thundercat, το «Same Problems?» είναι ένα αργό, μελετημένο τραγούδι, που έχει τη δύναμη να συγκινήσει όλους τους ακροατές, είτε τους αρέσει η ραπ είτε όχι.

Sleaford Mods - UK Grim

Σε αυτό το δίδυμο του Νότιγχαμ δεν αρέσει και πολύ η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα τους. Με αυτή την απογοήτευση ως κύρια κινητήρια δύναμή τους, οι Sleaford Mods έχουν χτίσει μια εκπληκτικά επιτυχημένη καριέρα, λαμβάνοντας υπόψη την επιθετικότητα των στίχων και του ήχου τους. Το «UK Grim» είναι το πρώτο single από το νέο τους άλμπουμ. Στο τραγούδι, το ντουέτο ασκεί κριτική στη βρετανική πολιτική τάξη, μια κριτική που προωθείται σε ένα μουσικό βίντεο που συγκρίνει το Ηνωμένο Βασίλειο με ένα μεσαιωνικό βασίλειο.

Arlo Parks – Weightless

Η Arlo Parks ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του 2020, όταν κατέκτησε τον κόσμο της μουσικής με τα σκοτεινά και εξομολογητικά τραγούδια της. Αλλά ο ήχος της Λονδρέζας έγινε λιγότερο πρωτότυπος με την πάροδο του χρόνου. Τώρα επιστρέφει με το «Weightless». Οι εντυπώσεις δικές σας...

