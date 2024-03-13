My Style Rocks: Τα μυστικά της διάφανης φούστας - Δείτε το trailer

Σύνολα στα οποία πρωταγωνιστεί η διάφανη φούστα πρέπει να δημιουργήσουν για σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Οι περισσότερες ακολουθούν ένα βραδινό concept για τη συγκεκριμένη αποστολή ενώ η Casablanca τολμά να πειραματιστεί σε κάτι πιο καθημερινό και δικαιώνεται!

Η Σιμόν βγαίνει εκτός εαυτού όταν βλέπει πως το look της δεν περνάει. Η στάση και τα λόγια της φέρνουν την έντονη αντίδραση της κριτικής επιτροπής.

Το χιούμορ της επιστρατεύει η Τάνια για την εμφάνισή της κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το look που επιλέγει για να πει στον σύζυγό της «Φεύγω για Ντουμπάι, bye μωρό μου bye» όταν «χωρίζουν τα τσανάκια τους»!

Τα ψώνια της Ζέτας από το κατάστημα μίας πρώην διαγωνιζόμενης φέρνουν την έντονη αντίδραση της Ανδριάνας η οποία το βρίσκει από παράξενο έως και εκτός κανονισμών.

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

