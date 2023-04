Amy Winehouse: Θα κυκλοφορήσει νέο βιβλίο με τα προσωπικά ημερολόγιά της και τους χειρόγραφους στίχους της

Έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία από τότε που η Έιμι Γουαϊνχάουζ πέθανε στο σπίτι της στο Κάμντεν στο βόρειο Λονδίνο, ήταν μόλις 27 ετών και το έργο της εξακολουθεί να τιμάται μέχρι σήμερα. Στη σύντομη ζωή της κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ - Frank (2003) και Back To Black (2006).

Οι θαυμαστές της Έιμι Γουαϊνχάουζ θα μπορούν σύντομα να ρίξουν μια βαθύτερη ματιά στις σκέψεις και τη ζωή της αείμνηστης τραγουδίστριας στο επερχόμενο βιβλίο «Amy Winehouse: In Her Words», το οποίο θα περιλαμβάνει αποσπάσματα των προσωπικών της ημερολογίων, φωτογραφίες και σημειώσεις της.

Coming this August, a new book, Amy Winehouse: In Her Words, will shine a spotlight on Amy’s incredible writing talent, her wit, her charm and lust for life.



Find out more here: https://t.co/gI144r9rWE pic.twitter.com/hNJQvNLfsC