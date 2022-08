Η Άμπερ Χερντ κάνει διακοπές στο Ισραήλ με δημοσιογράφο που «αποβλήθηκε» από τη δίκη της με τον Τζόνι Ντεπ

Η Άμπερ Χερντ εθεάθη τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 να περπατάει στο Ισραήλ και να τρώει σε κεντρική καφετέρια του Τελ Αβίβ με τη φίλη της δημοσιογράφο, Εύα Μπάρλοου, που πέταξαν έξω από τη δίκη δυσφήμισης κατά του Τζόνι Ντεπ.

Η διάσημη ηθοποιός βγήκε έξω φορώντας ένα μαύρο φόρεμα, σαγιονάρες και ένα μπλε καπέλο. Περιηγήθηκε σε βιβλιοπωλεία και ο φακός την απαθανάτισε να απολαμβάνει το γεύμα της με τη φίλη της, Εύα Μπάρλοου, η οποία στάθηκε στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της δίκης, ενώ της απαγορεύτηκε να παρακολουθήσει τη διαδικασία τον Απρίλιο.

Amber Heard has reportedly been spotted in Tel Aviv with her friend Eve Barlow... pic.twitter.com/szoxfxZbvf