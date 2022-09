Blade Runner 2099: Μετά το LOTR η Amazon ξεκινά νέα σειρά βασισμένη σε ένα θρυλικό franchise 

Την παραγωγή για το νέο πρότζεκτ της πλατφόρμας Amazon Prime αναλαμβάνει ο ΡίντλεΪ Σκοτ, δημιουργός της πρώτης ταινίας

Με την πολυσυζητημένη σειρά Lord Of The Rings: The Rings Of Power, την πιο ακριβή σειρά όλων των εποχών, να βρίσκεται σε εξέλιξη, η Amazon θα προσθέσει άλλη μια επική σειρά φαντασίας, επιστημονικής φαντασίας αυτή τη φορά, στο χαρτοφυλάκιό της.



Ο λόγος για το θρυλικό franchise του Blade Runner, με τη σειρά να έχει τίτλο Blade Runner 2099. Όπως φαίνεται και στον τίτλο της, η νέα σειρά θα λαμβάνει χώρα μισό αιώνα από το σίκουελ του Ντενί Βιλνέβ Blade Runner 2049 με πρωταγωνιστές τον Ράιαν Γκόσλινγκ, τον Χάρισον Φορντ και την Άνα ντε Άρμας.



Την παραγωγή για το νέο πρότζεκτ της πλατφόρμας Amazon Prime αναλαμβάνει ο βρετανός σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ και το στούντιό του Scott Free Productions. Ο Σκοτ είχε σκηνοθετήσει την πρώτη ταινία ορόσημο για την επιστημονική φαντασία, σε μουσική του αξέχαστου Βαγγέλη Παπαθανασίου.



«Το αυθεντικό Blade Runner, σε σκηνοθεσία ΡίντλεΪ Σκοτ, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών και είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε το Blade Runner 2099 στους πελάτες μας παγκοσμίως», δήλωσε ο Βέρνον Σάντερς επικεφαλής της Amazon Studios. «Είναι τιμή μας που μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτή τη συνέχεια του franchise Blade Runner και είμαστε σίγουροι ότι συνεργαζόμενοι με τους Ρίντλεϊ, Alcon Entertainment, Scott Free Productions και την εξαιρετικά ταλαντούχα Σίλκα Λουίζα (σενάριο), το Blade Runner 2099 θα διατηρήσει το επίπεδο, τη θεματική και το πνεύμα των κινηματογραφικών προκατόχων του» πρόσθεσε.

