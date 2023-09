Agnetha Faltskog: Κυκλοφόρησε μουσικό βίντεο για το νέο της single η 73χρονη σταρ των ABBA Ψυχαγωγία 09:42, 07.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Όταν είδα το βίντεο για πρώτη φορά, δεν πίστευα στα μάτια μου», ανέφερε η ίδια