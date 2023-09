Aerosmith: Αναβάλλουν συναυλίες λόγω προβλήματος στις φωνητικές χορδές του Στίβεν Τάιλερ - Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε...

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα Aerosmith ανακοίνωσε ότι αναβάλλει έξι σταθμούς της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του, εξαιτίας τραυματισμού στις φωνητικές χορδές του Στίβεν Τάιλερ (Steven Tyler),στη συναυλία του περασμένου Σαββάτου στο Λονγκ 'Αιλαντ της Νέας Υόρκης.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε...

«Με πόνο ψυχής ανακοινώνω ότι έλαβα αυστηρή εντολή από το γιατρό να μην τραγουδήσω για τις επόμενες τριάντα ημέρες» έγραψε ο 75χρονος Τάιλερ στην προσωπική του σελίδα στο Instagram.

«Yπέστην βλάβη στις φωνητικές μου χορδές κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Σαββάτου που οδήγησε σε αιμορραγία. Θα χρειαστεί να αναβάλουμε μερικές ημερομηνίες ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να σας δώσουμε αυτό που σας αξίζει».

