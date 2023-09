Aerosmith: Ξεκίνησαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ - Δείτε video

Your browser does not support the audio element.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε, επίσης, πρόσφατα μια super deluxe έκδοση του άλμπουμ του Greatest Hits, με 44 τραγούδια

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα Aerosmith ξεκίνησε την αποχαιρετιστήρια συναυλία του «Peace Out» στο Wells Fargo Center στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο.

Οι Στιβ Τάιλερ, Τζο Πέρι, Τομ Χάμιλτον και Μπραντ Γουίτφορντ, που πραγματοποιούν περιοδείες για περισσότερα από 50 χρόνια, ερμήνευσαν 18 τραγούδια σε διάστημα δύο ωρών.

Η λίστα περιελάμβανε τις επιτυχίες τους «Dream On», «Rag Doll», «Back in the Saddle», «Love in an Elevator», «Adam's Apple», «Janie's Got a Gun», «Cryin'», «Seasons of Winter», «Rats in the Cellar», «Walk This Way» και «I Don't Want To Miss A Thing».

Οι Black Crowes που άνοιξαν συναυλία των Aerosmith στην ίδια πόλη το 1990 -ήταν ειδικοί προσκεκλημένοι στη συναυλία του Σαββάτου, ερμηνεύοντας για περίπου 45 λεπτά τις δικές τους επιτυχίες, μεταξύ άλλων το «She Talks to Angels».

Η περιοδεία των Aerosmith με 40 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική θα περιλαμβάνει σταθμούς στο Kia Forum του Λος Άντζελες, στη Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, στο Scotiabank Arena του Τορόντο και στην πατρίδα τους τη Βοστώνη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε, επίσης, πρόσφατα μια super deluxe έκδοση του άλμπουμ του Greatest Hits, με 44 τραγούδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.