Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην επιχορήγηση δράσεων Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, δράσεων ανάδειξης και διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και Φεστιβάλ παραδοσιακών/δημοτικών χορών και μουσικής, αφιερωμένων αποκλειστικά στη δημοτική μουσική και τον χορό (Φολκλορικά Φεστιβάλ), συνολικού ύψους 1.694.500 ευρώ.

Η χρηματοδότηση ενισχύει φορείς σε όλη τη χώρα που δραστηριοποιούνται στην προστασία, διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της νεότερης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης, στη μετάδοση της ζωντανής πολιτιστικής παράδοσης, στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και στη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στον πολιτισμό.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η νεότερη πολιτιστική κληρονομιά, στις υλικές και άυλες εκφάνσεις της, αποτελεί πολύτιμο τεκμήριο της ιστορικής μας συνέχειας και της συλλογικής μας ταυτότητας. Τα Μουσεία και οι Συλλογές Νεότερου Πολιτισμού, αλλά και οι φορείς που υπηρετούν τη δημοτική μουσική και τον παραδοσιακό χορό, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη, την τεκμηρίωση και τη μετάδοση αυτής της κληρονομιάς στις νεότερες γενιές.

Το υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει σταθερά δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική δημιουργία, αναδεικνύουν τις τοπικές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, διαφυλάσσουν τις ζωντανές εκφράσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ενδυναμώνουν τη σχέση των πολιτών με τον πολιτισμό και την ιστορική μνήμη. Μέσα από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, επενδύουμε σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην πολιτιστική αποκέντρωση και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιήθηκε από επιτροπές εργασίας αποτελούμενες από στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και εξειδικευμένους επιστήμονες, βάσει θεσμοθετημένων, αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων.

Συνολικά εγκρίθηκαν 226 προτάσεις πολιτιστικών φορέων, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 1.694.500 ευρώ.

Δράσεις ανάδειξης και διαφύλαξης Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε δράσεις ανάδειξης και διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υποβλήθηκαν προτάσεις από πολιτιστικούς φορείς όλης της χώρας.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους:

Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ομότιμη Ερευνήτρια και τ. Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Εμμανουήλ Βαρβούνη, Καθηγητή Λαογραφίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ειρήνη Λουτζάκη, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας του Χορού, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθηνά Μαχά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Σταυρούλα Φωτοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (συντονίστρια)

Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε συνολικά εκατό εβδομήντα τρία (173) αιτήματα για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας και, κατόπιν της αξιολόγησης των προτάσεων, γνωμοδότησε υπέρ της επιχορήγησης εκατό τριάντα έξι (136) φορέων. Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 1.028.500 ευρώ, ενώ το σύνολο των εγκεκριμένων δράσεων τίθεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού 2026

Για τις δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού υποβλήθηκαν σαράντα εννέα (49) προτάσεις από φορείς όλης της χώρας, οι οποίες αξιολογήθηκαν από Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους:

Σταματία Χατζηνικολάου, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και Επίτιμη Διευθύντρια του ΥΠΠΟ

Φίλιππο Μαζαράκη – Αινιάν, Επιμελητή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

Βασιλική Πολυζώη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας

Μαρία Αυγούλη, Επίτιμη Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Σταυρούλα Φωτοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (συντονίστρια)

Η Ομάδα Εργασίας, αφού εξέτασε το σύνολο των στοιχείων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τους φορείς και έλαβε υπόψη τη βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων, όπως αυτή προέκυψε από την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της επιχορήγησης σαράντα τριών (43) φορέων.

Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 386.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των εγκεκριμένων δράσεων τίθεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.

Φεστιβάλ Παραδοσιακών/Δημοτικών Χορών και Μουσικής

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε Φεστιβάλ παραδοσιακών/δημοτικών χορών και μουσικής, αφιερωμένα αποκλειστικά στη δημοτική μουσική και τον χορό (Φολκλορικά Φεστιβάλ), υποβλήθηκαν πενήντα (50) προτάσεις από πολιτιστικούς φορείς όλης της χώρας.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους:

Μαρία Ανδρουλάκη, Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Ζωή Μάργαρη, Κύρια Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Γεώργιο Κούζα του Χαραλάμπους, Επίκουρο Καθηγητή Αστικής Λαογραφίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ και Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ιωάννη Δρίνη, Επίκουρο Καθηγητή Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σταυρούλα Φωτοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (συντονίστρια)

Κατόπιν της αξιολόγησης, εγκρίθηκε η επιχορήγηση σαράντα επτά (47) φορέων με συνολικό ποσό 280.000 ευρώ. Το σύνολο των εγκεκριμένων δράσεων τίθεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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