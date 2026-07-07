Iστορική συμφωνία Γερμανίας - Kαναδά για υποβρύχια

Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Ο Καναδάς επέλεξε τον γερμανικό κολοσσό ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) για την κατασκευή έως και 12 νέων υποβρυχίων για το Πολεμικό Ναυτικό του, σε μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες στην ιστορία της χώρας. Την απόφαση αναμένεται να επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου το θέμα των αμυντικών δαπανών των μελών της Συμμαχίας αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας.



Η επιλογή της γερμανικής πρότασης, έναντι της νοτιοκορεατικής Hanwha Ocean, θεωρείται σημαντική γεωπολιτική νίκη για το Βερολίνο και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ενισχύει τη στρατηγική σύνδεση του Καναδά με την Ευρώπη.

Όπλα μεγάλου βεληνεκούς και διαλειτουργικότητα

Τα νέα υποβρύχια τύπου 212CD της ThyssenKrupp θεωρούνται κορυφαία στο είδος τους, με δυνατότητες μεταφοράς εξοπλιστικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς και ενισχυμένη διαλειτουργικότητα, δηλαδή συμβατότητα με άλλους τύπους υποβρυχίων που χρησιμοποιούν συμμαχικές χώρες.



Τα γερμανικά υποβρύχια προορίζονται να αντικαταστήσουν τον γηρασμένο καναδικό στόλο Victoria και να ενισχύσουν την παρουσία της Οτάβας στην Αρκτική. «Η απόφαση αυτή δίνει στο Βασιλικό Ναυτικό του Καναδά μια κρίσιμη ικανότητα, διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε την τεράστια ακτογραμμή του Καναδά», δήλωσε ο Καναδός υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ ΜακΓκίντι. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της καναδικής κυβέρνησης, τα πρώτα γερμανικά υποβρύχια αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία το 2035.

Πιστόριους: Συμφωνία-oρόσημο

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, λίγο πριν από την αναχώρηση για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η συμφωνία Γερμανίας και Καναδά αποτελεί ορόσημο για τη διατλαντική ασφάλεια και θα αποτελέσει βασικό στρατηγικό πυλώνα του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική.



Τόνισε επίσης ότι η δημιουργία μελλοντικά ενός «τριεθνούς στόλου υποβρυχίων», που περιλαμβάνει τη Γερμανία, τον Καναδά και τη Νορβηγία, θα συμβάλει ορατά σε μια νέα κατονομή των βαρών εντός της Συμμαχίας. «Μαζί θα συγκροτήσουμε των μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο στόλο συμβατικών υποβρυχίων στον κόσμο» δήλωσε ο Πιστόριους.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία για τα 12 υποβρύχια είναι αποτέλεσμα συνομιλιών που διήρκεσαν μήνες. Τον περασμένο Νοέμβριο ο Μπόρις Πιστόριους είχε επισκεφθεί τον Καναδά με τον Νορβηγό ομόλογό του, Τόρε Σάντβικ, σε μια προσπάθεια να πειστεί ο Καναδάς ώστε να προχωρήσει στην παραγγελία γερμανικών υποβρυχίων.



Οι επαφές αυτές είχαν ξεκινήσει στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «αποκοπής από την Ευρώπη». Ήδη από τον Ιούλιο του 2024 Γερμανία, Νορβηγία και Καναδάς είχαν υπογράψει συμφωνία εταιρικής σύνδεσης για τη θαλάσσια ασφάλεια και την αμυντική συνεργασία, στην οποία είχε ενταχθεί και η Δανία.

Γερμανικά υποβρύχια και Ελλάδα

Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς αφορά με την ευρύτερη έννοια συνολικά την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία: η ΤΚΜS έχει ήδη συνάψει συμφωνία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για την αναβάθμιση τεσσάρων γερμανικών υποβρυχίων.



Εκεί μετέβη τον Μάιο ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ ώστε να επιθεωρήσει την πορεία των εργασιών και συναντήθηκε με τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου για να δουν περαιτέρω προοπτικές -με τη γερμανική πλευρά σύμφωνα με ανώτατες πηγές να εξετάζει μακροπρόθεσμα νέες πωλήσεις και μια πιο στενή στρατηγική σχέση με έμφαση στα αμυντικά συστήματα.



Ωστόσο, διπλωματικές πηγές λένε ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται για κάτι παραπάνω, τουλάχιστον προς το παρόν. Η Αθήνα εμφανίζεται επαρκώς «καλυμμένη», με γαλλικά, αμερικανικά και ισραηλινά συστήματα, ενώ πιο πιθανή θα ήταν η αγορά νέων υποβρύχιων από τη Νότια Κορέα.



Σε κάθε περίπτωση για την όποια περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Γερμανία, η Ελλάδα ζητά ξεκάθαρες πολιτικές διαβεβαιώσεις σε σχέση με την Άγκυρα χωρίς αστερίσκους. Για τη Γερμανία η Τουρκία δεν αποτελεί σύμφωνα με ανώτατες γερμανικές πηγές απειλή, αλλά στενό νατοϊκό εταίρο, με αδιαπραγμάτευτη σημασία για τα γερμανικά συμφέροντα, ιδίως στον τομέα της κοινής άμυνας και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Πηγή: Deutsche Welle

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