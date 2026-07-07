Ο Bad Bunny έκανε μια γρήγορη παράκαμψη από τη sold-out παγκόσμια περιοδεία του για να παρακολουθήσει στην πρώτη σειρά την επίδειξη της κολεξιόν Schiaparelli Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2027, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός από το Πουέρτο Ρίκο φόρεσε ένα αριστούργημα που δημιούργησε ο διευθυντής δημιουργικού του οίκου, Daniel Roseberry, προσέλκυσε τα βλέμματα και απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά είδωλα του στυλ που διευρύνουν τα όρια της σύγχρονης ανδρικής ένδυσης, σύμφωνα με τους συντάκτες περιοδικών μόδας.

Ο Bad Bunny επέλεξε ένα κατά παραγγελία κρεμ, σταυρωτό κοστούμι με πέτο, από μαλλί και μετάξι, σε συνδυασμό με ασορτί φαρδύ παντελόνι.

Ο οίκος αποκάλυψε ότι η εμφάνισή του περιελάμβανε λευκό μεταξωτό πουκάμισο, γραβάτα πλεξούδα με χρυσή κλωστή και γυαλιστερή μαύρη δερμάτινη ζώνη με τη χαρακτηριστική αγκράφα Anatomy.

Το κοστούμι είναι διακοσμημένο με κουμπιά bijoux κατά παραγγελία, τα οποία σύμφωνα με τον Schiaparelli, σχεδιάστηκαν για να αναφέρονται στα προσωπικά σύμβολα του Bad Bunny, συμπεριλαμβανομένων λογότυπων, εικαστικών άλμπουμ και οπτικών μοτίβων που έχουν καθορίσει την καριέρα του. Μεταξύ των αναγνωρίσιμων αναφορών είναι σύμβολα που συνδέονται με το άλμπουμ του, Un Verano Sin Ti, καθώς και το εμβληματικό μοτίβο καρδιάς, μαζί με στοιχεία που συνδέονται με το άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos. Διεθνή δημοσιεύματα μόδας ανέφεραν επίσης λεπτομέρειες εμπνευσμένες από λαγουδάκια που παραπέμπουν στο καλλιτεχνικό του όνομα.

Το σακάκι έχει πέτα με μύτες με τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες «κλειδαρότρυπα» και «μάτι» του οίκου Schiaparelli. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι μαύρες δερμάτινες καουμπόικες μπότες με τακούνι κατά παραγγελία, προσθέτοντας μια δυτική αντίθεση στην υψηλής μόδας παριζιάνικη ραπτική.

Η εμφάνιση στο Παρίσι συνεχίζει μια ολοένα και πιο στενή σχέση μεταξύ του Bad Bunny και του Schiaparelli. Νωρίτερα φέτος, ο ράπερ έγραψε ιστορία στη μόδα στα βραβεία Grammy φορώντας δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου, σχεδιασμένη επίσης από τον Daniel Roseberry.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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