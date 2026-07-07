Ρούνεϊ υπέρ Κριστιάνο: «Η Πορτογαλία δεν έπαιξε για τον Ρονάλντο»

Την άποψη πως η όλη εικόνα της εθνικής Πορτογαλίας «χαντάκωσε» τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ και όχι το αντίστροφο εξέφρασε ο Γουέιν Ρούνεϊ. Ο Άγγλος παλαίμαχος άσος και πρώην συμπαίκτης του CR7 στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν διέκρινε ποτέ τη διάθεση της ομάδας να τον αξιοποιήσει.

«Παρακολουθώντας την Πορτογαλία, δεν ένιωσα ποτέ ότι οι παίκτες ήταν διατεθειμένοι να παλέψουν για τον Κριστιάνο. Το έβλεπες στη γλώσσα του σώματός τους. Συχνά, έμοιαζε σαν να τον άφηναν απομονωμένο, και όταν τα πράγματα πήγαιναν στραβά, ήταν εύκολο η κριτική να πέφτει πάνω του αντί για την συνολική απόδοση της ομάδας», τόνισε ο Ρούνεϊ.

«Ο Κριστιάνο είναι επιθετικός. Πρέπει να παίζεις στα δυνατά του σημεία. Κάνε ποιοτικές σέντρες στην περιοχή, κάνε κούρσες, συνδυάσου μαζί του σε επικίνδυνες θέσεις… Αντίθετα, συνέχισαν να κάνουν βαθιές μπαλιές, σπάνια έμπαιναν στην περιοχή και δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν εκείνες τις ευκαιρίες που έχουν ορίσει την καριέρα του Ρονάλντο. Αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Πορτογαλία να διεκδικήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν φάνηκε ποτέ ότι όλοι κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό παιχνίδι και οι μεγαλύτεροι παίκτες σου χρειάζονται την υποστήριξη των παικτών γύρω τους. Δεν είδα αρκετή από αυτή», πρόσθεσε.

«Οι άνθρωποι φαίνεται να ξεχνούν τι έχει κάνει ο Κριστιάνο για την Πορτογαλία. Βοήθησε να αλλάξει την ιστορία του ποδοσφαίρου σε αυτή τη χώρα, ενέπνευσε μια γενιά, και έβαλε την Πορτογαλία στην ελίτ του κόσμου. Είτε είσαι νεαρός παίκτης είτε έμπειρος, πρέπει να σέβεσαι αυτή την κληρονομιά. Όσο ταλαντούχο και να είναι το τωρινό ρόστερ, ελάχιστοι παίκτες θα φτάσουν ποτέ στο επίπεδο που έφτασε ο Κριστιάνο. Γι' αυτό στηρίζεις έναν παίκτη του βεληνεκούς του, ειδικά στη μεγαλύτερη σκηνή. Δυστυχώς, σε όλο αυτό το τουρνουά, συχνά έμοιαζε σαν η ομάδα να μην έπαιξε ποτέ πραγματικά για να βγάλει το καλύτερο από αυτόν και αυτό ήταν μια τεράστια απογοήτευση», κατέληξε.

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