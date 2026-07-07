Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Καλιφόρνια: Νέα στοιχεία για τους πρώτους κατοίκους της Αμερικής πριν από 13.000 χρόνια

Την ιστορία των πρώτων κατοίκων της Αμερικής και όλα όσα γνωρίζαμε για την άφιξή τους στην αμερικανική ήπειρο ενδέχεται να αλλάξει ένα απομονωμένο αρχιπέλαγος στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με τη DailyMail, αυτό ενδέχεται να συμβεί καθώς οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στα νησιά Τσάνελ (Channel Islands), ανθρώπινα λείψανα ηλικίας περίπου 13.000 ετών, αρχαίους οικισμούς και ευρήματα που ενισχύουν την άποψη ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής ίσως έφτασαν δια θαλάσσης και όχι μέσω της χερσαίας διαδρομής από τη Σιβηρία.

Η θεωρία αυτή αμφισβητεί την παραδοσιακή άποψη, σύμφωνα με την οποία οι πρώτοι άνθρωποι πέρασαν στην Αμερική διασχίζοντας τη γέφυρα της Βερίγγειας και στη συνέχεια κινήθηκαν νότια μέσω ενός διαδρόμου χωρίς πάγους στον δυτικό Καναδά.

Μετά τα νέα ευρήματα οι ερευνητές θεωρούν ότι πληθυσμοί της Εποχής των Παγετώνων ακολούθησαν τη λεγόμενη «διαδρομή των φυκιών» (kelp highway), ταξιδεύοντας με πρωτόγονα σκάφη κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού.

Μοναδικός αρχαιολογικός θησαυρός

Τα Channel Islands έχουν αποδειχθεί ένας μοναδικός αρχαιολογικός θησαυρός. Εκτός από ανθρώπινα λείψανα, έχουν βρεθεί και οστά νάνων μαμούθ, αλλά και εξαιρετικά διατηρημένες αρχαιολογικές θέσεις που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι επιστήμονες μάλιστα χαρακτηρίζουν το αρχιπέλαγος ως έναν τόπο όπου το φυσικό περιβάλλον και η ανθρώπινη ιστορία έχουν διατηρηθεί σχεδόν ανέπαφα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα νέα στοιχεία υποδεικνύουν μια άγνωστη μέχρι σήμερα θαλάσσια μεταναστευτική διαδρομή, η οποία θα μπορούσε να αναθεωρήσει ριζικά την ιστορία της πρώτης ανθρώπινης παρουσίας στην Αμερική. Παράλληλα, εκτιμούν ότι σημαντικά ευρήματα εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα κάτω από τα εδάφη και τα νερά που περιβάλλουν τα νησιά.

Εν τω μεταξύ, τα Channel Islands αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας για περισσότερο από έναν αιώνα. Ανάμεσα στις σημαντικότερες ανακαλύψεις συγκαταλέγεται ο «Άνθρωπος του Arlington Springs», του οποίου τα λείψανα εντοπίστηκαν το 1959 στο νησί Σάντα Ρόζα, θαμμένα κάτω από στρώματα άμμου και λάσπης.

Το 2001, νέες αναλύσεις με τη μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης έδειξαν ότι τα οστά έχουν ηλικία τουλάχιστον 13.000 ετών, γεγονός που τα καθιστά από τα αρχαιότερα ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα που έχουν βρεθεί στη Βόρεια Αμερική.

Η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα λείψανα είναι σχεδόν ταυτόσημα με τον πολιτισμό Clovis, ο οποίος για δεκαετίες θεωρούνταν ο πρώτος ανθρώπινος πολιτισμός της Αμερικής. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις περισσότερες θέσεις του Clovis που βρίσκονται στην ενδοχώρα, ο Άνθρωπος του Arlington Springs βρέθηκε σε νησί, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής πιθανότατα διέθεταν ήδη ναυτικές γνώσεις και μέσα θαλάσσιας μετακίνησης.

Η υπόθεση αυτή ενισχύει τη θεωρία της παράκτιας μετανάστευσης. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, οι πρώτοι άνθρωποι ακολούθησαν τις πλούσιες σε φύκια ακτές του Ειρηνικού, εκμεταλλευόμενοι τους θαλάσσιους πόρους και χρησιμοποιώντας πλεούμενα για να παρακάμπτουν τους παγετώνες που κάλυπταν μεγάλο μέρος της Βόρειας Αμερικής.

Δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα ακόμα

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα. Παρόλο που οι περισσότεροι αρχαιολόγοι συμφωνούν πλέον ότι άνθρωποι βρίσκονταν στην αμερικανική ήπειρο πριν από την εμφάνιση του πολιτισμού Clovis, εξακολουθεί να υπάρχει έντονη συζήτηση σχετικά με το πότε ακριβώς έφτασαν οι πρώτοι άποικοι και αν η μετανάστευση πραγματοποιήθηκε μέσω θαλάσσης, ξηράς ή με συνδυασμό των δύο διαδρομών.

Τα τέσσερα βόρεια νησιά του συμπλέγματος – San Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz και Anacapa – παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τους γεωλόγους, πριν από εκατομμύρια χρόνια βρίσκονταν πολύ νοτιότερα, κοντά στη σημερινή περιοχή του Σαν Ντιέγκο, πριν μετακινηθούν σταδιακά βορειότερα εξαιτίας των τεκτονικών κινήσεων.

Κατά την Εποχή των Παγετώνων, όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τη σημερινή, τα τέσσερα αυτά νησιά αποτελούσαν μία ενιαία μεγάλη ξηρά. Εκεί ζούσαν νάνοι μαμούθ, οι οποίοι εξελίχθηκαν από μεγαλύτερους προγόνους τους λόγω της απομόνωσης του οικοσυστήματος. Το είδος εξαφανίστηκε περίπου την ίδια περίοδο που εμφανίστηκαν οι πρώτοι άνθρωποι στα νησιά, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους επιστήμονες στην υπόθεση ότι οι δύο πληθυσμοί ίσως συνυπήρξαν.

Για χιλιάδες χρόνια, τα Channel Islands αποτέλεσαν την πατρίδα των προγόνων του λαού Τσουμάς (Chumash), οι οποίοι ανέπτυξαν προηγμένες θαλάσσιες κοινότητες και εμπορικά δίκτυα με τους πληθυσμούς της ηπειρωτικής Καλιφόρνιας.

Η ιστορία των νησιών άλλαξε δραματικά μετά την άφιξη των Ευρωπαίων. Το 1542, ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Χουάν Ροδρίγκεθ Καμπρίγιο έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στις ακτές της Καλιφόρνιας. Στη συνέχεια, οι ασθένειες, η αποικιοκρατία και οι κοινωνικές αναταραχές οδήγησαν στην κατάρρευση των αυτόχθονων κοινοτήτων και τελικά στην εγκατάλειψη των περισσότερων νησιών.

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες εκείνης της περιόδου είναι αυτή της «Μοναχικής Γυναίκας του Σαν Νικολάς», η οποία έζησε ολομόναχη στο νησί για περίπου 18 χρόνια, πριν διασωθεί το 1853. Η ζωή της ενέπνευσε αργότερα το διάσημο μυθιστόρημα «Island of the Blue Dolphins».

Σήμερα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σημαντικό μέρος της ιστορίας παραμένει ακόμη κρυμμένο. Προς το τέλος της εποχής των παγετώνων, η στάθμη της θάλασσας ήταν εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερη, με αποτέλεσμα εκτεταμένες εκτάσεις που σήμερα βρίσκονται κάτω από το νερό να αποτελούσαν τότε κατοικήσιμη ξηρά. Οι περιοχές αυτές θεωρούνται από τους αρχαιολόγους ιδιαίτερα ελπιδοφόρες για νέες ανακαλύψεις που ίσως φωτίσουν οριστικά το μυστήριο της πρώτης ανθρώπινης παρουσίας στην Αμερική.



Πηγή: skai.gr

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