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ΕΛΓΑ: Καταβλήθηκαν €13,8 εκατ. σε 9.634 παραγωγούς για ζημίες του 2025

Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους σχεδόν στο σύνολό τους οι πληρωμές

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ΕΛΓΑ

Ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό, για ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΕΛΓΑ πληρωμές Τράπεζα της Ελλάδος
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