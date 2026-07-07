Μπαράζ εκρήξεων κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμανουέλ Μακρόν αναστάτωσαν την Τρίτη τη Δαμασκό. Σύμφωνα με το Al Jazeera δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο υπουργείο Τουρισμού στη συριακή πρωτεύουσα.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Συρίας το πρωί της Τρίτης, ανέφερε το γραφείο του.

Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi, patlama Turizm Bakanlığı önünde gerçekleşmiş.



Bir minibüs ile bir motor patlatılmış.



Patlama sırasında Macron, Şaraa ile sarayda görüşüyor.



Konum: 37SBT4855611503 pic.twitter.com/HHOo3CQQSW — Ayhan Erkara (@BarracudaVol1) July 7, 2026

«Ο Μακρόν έφυγε από το ξενοδοχείο ένα τέταρτο πριν από τις εκρήξεις» αναφέρουν και συριακά ΜΜΕ.

Two explosions occurred in Damascus, near the hotel where French President Emmanuel Macron is staying. pic.twitter.com/u0Wgh4Tek7 — THE UNKNOWN MAN (@T_h_E_Unk_5O5O5) July 7, 2026

Οι αιτίες των εκρήξεων παραμένουν άγνωστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. «Ο Αλ Σάρα δέχθηκε τον Μακρόν στο προεδρικό ανάκτορο του λαού» αναφέρει το συριακό πρακτορείο ειδήσεων μετά τις εκρήξεις. Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες που φαίνεται να δείχνουν τους δυο άνδρες στο παλάτι.

Video shows a vehicle burning after multiple reported explosions in Damascus, Syria. pic.twitter.com/ILqoDfhD31 — Brandon Doggett (@brandondoggett) July 7, 2026

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό πάνω από την πόλη την Τρίτη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα, και είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια μετά την πρώτη από την έναρξη του συριακού εμφυλίου πολέμου το 2011. Η επίσκεψή του είναι επίσης η πρώτη από τότε που το καθεστώς Άσαντ ανατράπηκε στα τέλη του 2024 και ο Αχμάντ αλ Σάρα, πρώην ηγέτης των τζιχαντιστών ανταρτών, ανέλαβε την εξουσία.

BREAKING: Several explosions have been reported in Damascus, Syria, near the hotel where French President Emmanuel Macron is staying.



The cause of the blasts is not yet clear, and there are no immediate reports of casualties or damage. pic.twitter.com/SoW4WGvx2n — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) July 7, 2026

من مراسم استقبال الرئيس أحمد الشرع لماكرون بقصر الشعب بدمشق قبل قليل رغم التفجير التخريبي في منطقة الحلبوني بدمشق https://t.co/EToR8fef9Z pic.twitter.com/Fwnm4ZfAHp — Omar Alhariri (@omar_alharir) July 7, 2026

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Συρίας έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στην Άγκυρα την Τρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου ο Αχμέντ αλ Σάρα αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Εμανουέλ Μακρόν πρώτα ταξίδεψε στη Δαμασκό.

🇸🇾🇫🇷

Le président Ahmed al-Shara et le président Emmanuel Macron participent à un dîner officiel à Damas, à l’occasion de la visite historique du chef de l’État français en Syrie. pic.twitter.com/ImO5Bw0R9t — 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚𝐧𝐨. (@syrien_1libre) July 6, 2026

Περισσότερα σε λίγο...

⚡️🇸🇾🇫🇷 Footage showing the aftermath of the explosion in Damascus, Syria. https://t.co/EGySqIkMWK pic.twitter.com/6Tc1amZF1P — War Flash (@WarFlash_2630) July 7, 2026

Πηγή: skai.gr

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