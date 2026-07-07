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«Το Βέλγιο πέρασε αλλά ίσως αύριο να πέσει τηλεφώνημα από τον Λευκό Οίκο»

Κροάτης δημοσιογράφος που περιέγραψε το ματς του Βελγίου με τις ΗΠΑ φρόντισε να αφήσει την μπηχτή του

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ΗΠΑ Βέλγιο

Στο στόχαστρο πολλών έχει μπει η FIFA και ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα όσα έγιναν με την κόκκινη του Μπαλογκάν και την κόκκινη κάρτα η οποία ακυρώθηκε μετά από ένα τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου στον ομόλογο της Παγκόσμια Ομοσπονδίας.

Έτσι ο Κροάτης δημοσιογράφος που περιέγραψε για την τηλεόραση της χώρας την αναμέτρηση του Βελγίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλησε να καυτηριάσει την κατάσταση.

Πώς;

«Το Βέλγιο νίκησε, αλλά ας περιμένουμε καλύτερα. Αύριο το πρωί μπορεί να ξυπνήσουμε και να έχει πέσει κάποιο τηλεφώνημα από τον Λευκό Οίκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόφασή του αυτή έχει γίνει viral στα social media με πολλούς να τάσσονται υπέρ του Κροάτη.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Βέλγιο ΗΠΑ Μουντιάλ 2026
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