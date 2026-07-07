«Το Βέλγιο πέρασε αλλά ίσως αύριο να πέσει τηλεφώνημα από τον Λευκό Οίκο»

Στο στόχαστρο πολλών έχει μπει η FIFA και ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα όσα έγιναν με την κόκκινη του Μπαλογκάν και την κόκκινη κάρτα η οποία ακυρώθηκε μετά από ένα τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου στον ομόλογο της Παγκόσμια Ομοσπονδίας.

Έτσι ο Κροάτης δημοσιογράφος που περιέγραψε για την τηλεόραση της χώρας την αναμέτρηση του Βελγίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλησε να καυτηριάσει την κατάσταση.

Πώς;

«Το Βέλγιο νίκησε, αλλά ας περιμένουμε καλύτερα. Αύριο το πρωί μπορεί να ξυπνήσουμε και να έχει πέσει κάποιο τηλεφώνημα από τον Λευκό Οίκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόφασή του αυτή έχει γίνει viral στα social media με πολλούς να τάσσονται υπέρ του Κροάτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.